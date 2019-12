Viviana Benítez, la exniñera de Pampita, ratificó la denuncia en la Justicia

Viviana Benítez, exempleada de Pampita, ratificó la denuncia en la Justicia Crédito: Instagram

26 de diciembre de 2019 • 15:44

Esta mañana, Viviana Benítez, exniñera de Pampita Ardohain, ratificó la denuncia que hizo hace diez días por maltrato y hostigamiento. "Si no lo hacía público, ella iba a negar todo, como hace siempre", dijo la joven, acompañada por su abogado, el doctor Fernando Dávila.

"Sigue todo igual. Me citaron para ratificar la denuncia y nada más. Y para ampliarla un poco. Lo que pase ahora ya no depende de mí. Conté todo en la Justicia y ya saben qué tienen que hacer", aseguró en Involucrados, ciclo que conduce Mariano Iúdica por América.

El abogado de Benítez señaló que, además del reclamo laboral, hay una denuncia penal por amenazas. "En febrero habrá novedades. Presentamos varias pruebas y esperemos que le den lugar. Por el tema laboral hay una audiencia en el mes de febrero".

Cuando le preguntaron si había escuchado los comentarios de Pampita, Benítez agregó: "La Justicia verá si tengo razón o no. Me parece bien que vaya hasta las últimas consecuencias (en alusión a los dichos de Ardohain). Cada uno sabe lo que hace y cómo tiene que defenderse".

Luego, la exniñera de Pampita comentó que nadie del entorno de su exempleadora se comunicó con ella en estos días, luego de intentar llegar a un arreglo. "Lo hablamos y no hubo arreglo. Esto no es de ahora sino de hace mucho tiempo. No tuve otra opción que ir a la Justicia. Y salí a hablar a los medios porque sabía que iba a negar todo, como hace siempre. Quiero lo que me corresponde. La denuncia penal la hice porque me cansé de esta situación y no tuve otra forma", dijo Benítez. Por último, comentó que los chats que se filtraron son ciertos, "pero son de hace dos años".