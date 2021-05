La foto de comunión de Moria Casán que sorprendió a sus seguidores

Desde su desembarco en Instagram, Moria Casán decidió utilizar la plataforma como un archivo vivo de su presente, y también de su pasado. Y con semejante trayectoria, vaya si tiene material para subir.

Teatro, cine, televisión, actriz, vedette, conductora, figura, diva de cada denominación hay cientos de anécdotas videos y fotos, que Casán da a conocer periódicamente. Tanto para aquellos que la siguen desde su época en el Maipo, como también para aquellos que la descubrieron en los programas de Marcelo Tinelli.

Entre tanto recorrido profesional, Moria decidió también abrir el juego a su intimidad, a esos momentos en los que todavía no era famosa, aunque soñara con serlo. En ese camino es que publicó una foto retro sumamente curiosa: la de su primera comunión. La estrella acompañó la imagen con un posteo alusivo, muy en su estilo: “Mi primera comunión con conjuntivitis, comenzando a tener mi ojo asiático, que fue, es y será lo más fuerte que tengo. LA MIRADA! Agarrate cuando se me agrandan los verdes, que son mis eyes no mis dólares, que lástima, lagrimea mi pussy”.

Pero lo que llamó la atención no fue solamente la foto, sino el enorme parecido que hay entre esa Moria niña y su hija Sofía Gala. Aunque más de una vez se resaltó la similitud entre ambas, nunca había sido tan palpable como en esta oportunidad. Tanto que en menos de tres horas, el posteo había superado los ocho mil “Me gusta”.

LA NACION