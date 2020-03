Michael J. Fox y Chistopher Lloys revolucionaron las redes con una emotiva fotografía Fuente: Archivo

6 de marzo de 2020 • 01:01

En tiempos de redes sociales, todo reencuentro debe ser documentado y compartido. Eso pensaron Michael J. Fox y Christopher Lloyd , los protagonistas de la exitosa saga Volver al futuro . Y, claro, sus miles de seguidores festejaron la foto y llenaron las publicaciones de comentarios y les hicieron saber sus deseos de verlos juntos, de nuevo, en la pantalla grande.

El encuentro no fue casual. Los actores formaron parte del selecto grupo de personas que participaron de una partida de poker benéfica en la que se recaudaron fondos para la investigar y buscar una cura para el Parkinson, una dolencia que padece Fox.

Justamente, la fundación que preside el actor, The Michael J. Fox, fue la encargada de la organización del evento, denominado Poker Night. Durante la velada, pudo verse a los dos protagonistas de Volver al futuro sonrientes y compartiendo las anécdotas de sus primeros años de amistad.

En mayo de 2019, Fox habló abiertamente de lo difícil que es afrontar la enfermedad . "Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna broma (...) Así que cada paso es una aventura", contó. Y agregó: "A veces siento que no quiero vender esto del optimismo porque la gente tiene problemas, depresión real, y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y simplemente decirles ´animate´".

La saga de tres películas, dirigidas por Robert Zemeckis y producidas por Steven Spielberg, se convirtió en un clásico que aun hoy, a más de treinta años de su estreno, sigue divirtiendo a nuevas generaciones. Allí, Fox personifica a Marty McFly, un adolescente que viaja primero al pasado y luego al futuro con la ayuda del disparatado doctor Emmett Brown (Lloyd).

A pesar del deseo de millones de fanáticos que sueñan con la continuidad de la historia, Zemekis se encargó de descartar de lleno esa posibilidad. Sin embargo, ahora algunos de los seguidores de McFly pueden y podrán verlo, de nuevo, pero arriba del escenario. Volver al futuro - El Musical, una adaptación de la película, acaba de estrenarse en el Opera House de Manchester y luego se presentará en el West End londinense. Ya están previstas, además, puestas locales en Broadway, China y Brasil.