La fuerte denuncia de Rose McGowan a Natalie Portman: "El problema sos vos"

Luego de la "protesta chic" de Natalie Portman en los premios Oscar, Rose McGowan disparó contra su colega en un extenso texto lleno de críticas

La última entrega de los premios Oscar se caracterizó por la falta de emoción y de mensajes. Dejando de lado el discurso pro veganismo de Joaquin Phoenix, la única que se atrevió a romper las reglas y esbozar una protesta fue Natalie Portman. Y lo hizo de manera velada. En su capa diseñada por Dior, la actriz de El perfecto asesino llevaba bordados los nombres de directoras de cine que no fueron nominadas al gran premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Si bien este mensaje de Portman fue en general bien recibido, hubo alguien que lo tildó de hipócrita y fundamentó su postura. La actriz Rose McGowan compartió en su cuenta de Facebook un extenso texto en el que acusa a su colega de ser parte del problema que enfrentan las mujeres tanto dentro de la industria del entretenimiento como en otros ámbitos.

"Algunas reflexiones sobre Natalie Portman y su 'protesta' en los Oscar... Es el tipo de protesta que tiene buena recepción en los principales medios de comunicación por su valentía. ¿Valentía? No, mucho. Se parece más a una actriz que fingiendo que le importa, como tantas otras lo hacen", comienza expresando la actriz de Charmed.

"Encuentro el tipo de activismo de Portman profundamente ofensivo para los que realmente hacemos el trabajo. No estoy escribiendo esto por amargura, estoy escribiendo por disgusto. Solo quiero que ella y otras actrices anden el camino", continúa.

Luego, ofrece datos que fundamentan su postura: "Natalie, trabajaste con dos directoras en tu larga carrera, y una de ellas fuiste vos. Tenés una productora que contrató exactamente a una directora: vos".

"¿Qué pasa con las actrices de tu clase? Las de la primera clase... Podrían cambiar el mundo si actuaran en lugar de ser el problema. Sí vos, Natalie. Vos sos el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo a otras mujeres es el problema", acusa, luego.

"Como escribí en mi libro Brave, lo que sucede detrás de la pantalla, aparece en la pantalla, entra al mundo. Y es una enfermedad generalizada que necesita su propia medicina. Lo que hacés afecta al mundo, Natalie. De la misma manera que lo afecta lo que no hacés", explica.

"Te estoy señalando porque sos la última de una larga lista de actrices que están interpretando el papel de una mujer que se preocupa por otras mujeres. Actrices que supuestamente representan a las mujeres, pero en realidad no hacen mucho por ellas. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionás, las películas que hacés y creerán que están comprando lo que sos. ¿Pero quién sos?", se preguntó.

"Estuve en un evento de Women in Film en el que hablaste, Natalie. Expusiste un montón de estadísticas deprimentes y luego todos volvimos a nuestras ensaladas. Rápidamente me di cuenta de que vos y las otras oradoras (y el chiste que es esa organización) son solo fraudes. No dicen nada, no hacen nada", recordó.

"No existe una ley que obligue a contratar mujeres, trabajar con mujeres o apoyarlas. Por eso es algo que uno hace porque quiere. Dejen de fingir que son campeonas luchando por algo que no sea ustedes mismas. En cuanto a mí, estaré aquí levantando la voz y luchando por el cambio sin ninguna compensación. Eso es activismo", afirmó.

Para finalizar, hizo referencia a la capa que Portman lució en la alfombra roja: "Hasta que el compromiso tuyo y de tus compañeras actrices se vuelva real, hágannos un favor a todos y cuelguen su capa activista bordada, porque no 'cae' bien".