La fuerte discusión de Martín Demichelis con su novia en un parador de Punta del Este: las imágenes del escándalo

Desde su separación de Evangelina Anderson que Martín Demichelis está en el centro del foco mediático. Primero fueron las supuestas infidelidades que desencadenaron en la ruptura de su matrimonio con la participante de MasterChef Celebrity. Luego, el comienzo de una nueva relación con una mujer llamada Micaela, con quien mantendría un vínculo amoroso desde hace tres meses. Por no mencionar el misterioso posteo de su hija Lola, donde la adolescente hablaba de un mal vínculo con su padre.

En las últimas horas, el exdirector técnico de River Plate volvió a ocupar todos los titulares a raiz de una escandalosa pelea que protagonizó junto a su pareja mientras vacaciona en José Ignacio, Punta del Este.

Si bien Demichelis aún no confirmó su nueva relación, en las últimas semanas varias imágenes de él y una morocha comenzaron a circular en los medios, sembrando rumores de romance. Primero, fue en una fiesta de Hernán Cattaneo en Mendoza, donde se mostraron muy acaramelados junto a un grupo de amigos. Luego, algunos almuerzos en la costa esteña terminaron por confirmar las sospechas.

Todo parecía marchar sobre ruedas, incluso hay quienes dicen que hasta ya habría habido presentación familiar con sus hijos Bastián, Lola y Emma, con quiénes la pareja compartió las últimas semanas en el país vecino. Sin embargo, en las últimas horas Martín Demichelis volvió a dar que hablar por un violento episodio que protagonizó junto a la joven en el balneario La Susana.

Según testigos, el escándalo ocurrió en el día de ayer, entre las tres y las cuatro de la tarde. Martín y Micaela estaban almorzando junto a diez personas más en el exclusivo restó del parador hasta que se desató una fuerte discusión durante la comida. Inmediatamente, Micaela se levanta de la mesa enojada y se dirige hacia el estacionamiento del lugar para refugiarse en su vehículo. Minutos después, el cordobés se levanta y va tras ella, intentando frenarla aunque sin mucho éxito.

Si bien no se sabe el motivo que originó la pelea, hay dos versiones dando vueltas: “Una es que hubo una discusión en esa mesa donde había otras personas. La otra, sería el encuentro entre Demichelis, sus hijos y su nueva novia; algo que habría molestado a Evangelina Anderson”, contó esta mañana Matías Vázquez en Puro Show.

La fuerte pelea continuó minutos después en el parking del balneario. Al llegar, Demichelis encuentra a Micaela al volante de la camioneta gris estacionada y decide subirse del lado del acompañante para intentar convencerla de que vuelva a la velada. Sin embargo, nada de eso sucedió. La acalorada discusión, los gritos y los insultos habrían inquietado a quienes estaban en el lugar. De hecho, en las imágenes que están circulando se puede ver al ex de Evangelina Anderson con algunas actitudes violentas.

“En un momento, él se le tira encima y ella lo saca. Una escena de tensión y violencia porque ella no quería saber nada con este hombre. Él vuelve a insistir con un beso. La gente que estaba en el estacionamiento empieza a observar el momento de tensión y le avisa a la seguridad del lugar”, relató el conductor del ciclo de eltrece con lujo de detalles.

A pesar de la advertencia de la seguridad del balneario, Demichelis se bajó del auto y se dirigió violentamente hacia la puerta del conductor para intentar bajar a Micaela. Y de nuevo la situación se habría repetido: él le habría querido dar nuevamente un beso y ella le habría vuelto a correr la cara.

“Él estaba buscando una reconciliación y evidentemente ella estaba muy enojada“, opinó Nancy Duré desde el panel del matutino mientras chateaba con Evangelina Anderson. “En las últimas horas, se había hablado que Demichelis le había presentado a sus hijos a Micaela, con quien está saliendo hace tres meses. Ella tiene un centro de estética en Olivos. Eva me dice que no le presentó a nadie, me pide por favor que no metan a sus hijos en esta situación. Quiere dejarlos fuera de toda esta historia”, relató la periodista.

“¿Cómo no va a haber presentación si el otro día me mandaron una foto que estaban ellos almorzando en Uruguay con sus hijos?“, intervino Pochi que replicó la imagen en su cuenta Gossipeame. “Por lo que me dicen, esta mujer quiere cortar el vínculo”, concluyó Vázquez.