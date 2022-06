La furia de Belu Lucius por las críticas a su hermana Emily: “No podemos permitirnos que sigan diciendo que hizo bullying”

En medio de las críticas que recibe Emily Lucius en las redes sociales por su comportamiento dentro del reality El hotel de los famosos, la hermana de la influencer, Belu Lucius, salió con los tapones de punta a defenderla: aseguró que su hermana no le hizo bullying a Lucas “Locho” Loccisano y que los periodistas deberían hablar con propiedad, realizó una fuerte crítica a la sociedad pospandémica y aseguró -sin mencionar a nadie- que la violencia que se generó a partir del programa se puede parar, pero que quien tiene el poder de hacerlo no quiere .

“Gracias a dios tengo la familia más hermosa que me puede tocar en el mundo”, arrancó la instagrammer durante una nota con Intrusos, cuando le preguntaron cómo sobrelleva la “cancelación” que vive su hermana a partir de su participación en el ciclo de famosos que emite eltrece. Y luego, al ser consultada sobre cómo está Emily, la influencer reconoció que no la está pasando bien: “Está mal, pero bien”.

Emily Lucius en el Hotel de Los Famosos Captura

En ese momento, el movilero le recordó que se dijo que Emily había perdido algunos contratos con marcas por la imagen que dejó en el reality. “Es que no sé qué imagen”, exclamó Belu. “La gente que la conoce sabe quién es”, agregó después y explicó que si uno hace lo que hace siempre no se puede distorsionar nada.

Para aclarar un poco más sus dichos, Belu remarcó que lo que vio de Emily en El Hotel de los famosos fue “una película”: “ Vos viste la misma película que vi yo. Ella no vio la misma película, ¿entendés? ”. “¿Vos decís que adentro es completamente distinto a como se ve de afuera?”, intentó entender el cronista. “Ya va a decantar. Esperá”, retrucó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Sobre el ataque que su hermana recibió en las redes sociales -que la llevó, incluso, a limitar los comentarios en sus posteos primero y a poner sus cuentas en modo privado después-, Belu explicó que siempre afecta cuando lo que se dice son cosas feas. “ El bullying es una cosa y yo creo que acá tenemos que comprometernos como sociedad y hablar correctamente. No podemos hablar de bullying, somos gente grande, el bullying se hace en el colegio. Yo diría violencia cibernética, agresiones ”.

A través de las redes sociales, los usuarios acusaron a Emily Lucius de hacerle bullying a Locho (Foto: Twitter @chusmetini)

“Me lo pongo a pensar y digo ´así salimos de una pandemia´”, reflexionó luego. “ La gente está muy mal, está agresiva, hay mucha violencia. Está bueno también apagar esto, no incentivarlo ”, reflexionó, y tras asegurar que todo esto se puede parar, no quiso decir quién tiene el poder de hacerlo. “Hay gente que puede pararlo, pero no lo quiere parar”, disparó, y cuando el cronista le dijo si era un buen negocio lo que se mostraba en pantalla, ella completó: “Está bueno que se hable”.

“ Hay una crítica. Nos podemos equivocar todos. Perfecto. Pero estarías pagando con la misma moneda ”, dijo sobre las agresiones a Emily y terminó la nota asegurando que lo que más le molestó de toda esta situación es que hayan dicho que su hermana hizo bullying. “En ningún momento lo hizo. No es lo que yo creo, no lo hizo. Desde el vamos, como comunicadores, no podemos permitirnos que sigan diciendo que eso es bullying”, cerró.

Un posteo para sentar postura

Antes de la nota con Intrusos, Belu Lucius dejó en claro su postura a través de un posteo en su cuenta de Instagram. La exparticipante de MasterChef Celebrity hizo referencia al momento familiar que atraviesa. Con una serie de imágenes en una salida a un restaurante con su mamá, dejó en claro que no son ajenas a los ataques en redes que sufre Emily.

“La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no”, comenzó con humor en el pie de la publicación al referirse al momento que atraviesa su mamá y cuánto la afectan las críticas hacia su hija. A continuación, se metió directamente en el conflicto y dio su punto de vista sobre lo que ocurre en El hotel de los famosos: “ Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera ”.