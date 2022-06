El Hotel de los Famosos: quién es Martín Salwe, el participante más “odiado” por el público

Todo reality se construye, desde el vamos, como una novela. A medida que el programa avanza y encuentra su ritmo, ciertos personajes despuntan como héroes, otros como villanos y algunos como figuras secundarias que no logran la ansiada trascendencia. El Hotel de los Famosos no es la excepción a la regla. El inesperado éxito del prime time de eltrece, conducido por Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “el Chino” Leunis, debutó con números tibios y, con el correr de las semanas, encontró su audiencia. El hallazgo, claro, no fue casual. La búsqueda del tono y la dinámica del ciclo se realizó en el montaje, donde se dan todas las batallas, a veces en detrimento del producto.

Martín Salwe, locutor de Cantando 2020

Esto es lo que parece estar sucediendo en las últimas semanas con el fuerte protagonismo que cobró el locutor Martín Salwe, una figura polémica que había arañado cierto nivel de fama como locutor de los realities de LaFlia, Cantando 2020, ShowMatch: La Academia y Corte y confección, además de haber tenido un paso como notero por los programas satélites de Marcelo Tinelli.

En El Hotel de los Famosos, el joven de 24 años ya empezó a hacer ruido en las primeras emisiones del programa por sus disputas con el músico Leo García y la modelo Kate Rodríguez, quienes dentro de ese lujoso hotel cinco estrellas y fuera del mismo lo acusaron de actos de homofobia y xenofobia, respectivamente. Sin embargo, en esas instancias el programa tenía otro “villano” que monopolizaba la atención: Maximiliano “Chanchi” Estévez.

Majo Martino arremetió contra Martín Salwe

El exfutbolista despertó la furia de los espectadores cuando se autoproclamó como el gran estratega del reality, dictaminando qué participante iría a la famosa H, desafío en el que todos se juegan su estadía. Por otro lado, Estévez terminó formando un clan al que también se encargó de ponerle un apodo. De esta forma, y con la música de El padrino de fondo, nacía “La familia”.

El incómodo reencuentro de Silvina Luna con Martín Salwe

Ya lo dijimos: todo reality se construye como una novela y un día ingresó a la misma un personaje nuevo. Lucas “Locho” Loccisano, animador y notero, entró al hotel y dejó en claro qué no estaba dispuesto a hacer: acoplarse al clan de Estévez. Esa movida le permitió “comprarse” al público, que veía cómo era destratado por sus compañeros, público que incluso generó una campaña antibullying que estaría afectando la imagen de participantes que viven de aquello que proyectan. Y lo que mostraban algunos -y siguen mostrando, como el caso de Emily Lucius- no era nada positivo. La influencer fue la única figura en ingresar al reality sin explicación. Si bien otros entraron en reemplazo de quienes abandonaron el programa o se lesionaron en las arduas competencias, la hermana de Belu entró sin razón aparente.

Ingresó Emily Lucius al Hotel de los famosos

A diferencia de Locho, ella sí se acopló a la familia y no supo (o quiso) proyectarse autónomamente. A los pocos días, ya se mostraba con interés por entablar un vínculo romántico con Salwe, quien horas antes había estado con Silvina Luna. Entre el conductor y la influencer se generó una relación muy particular, ya que parecen ser, en un simple visionado, bastante similares. La simbiosis fue tan evidente que hasta llegaron a unirse para hacer “bromas pesadas” de viaje de egresados no del todo divertidas, como arrojar sal en una pava que usaba Luna, una mujer hipertensa.

Marian Farjat y Martín Salwe

Así, mientras Locho crecía en popularidad, Salwe y Lucius dejaban a Estévez en un cuarto plano respecto al rechazo de los televidentes acérrimos de un reality que tiene un furioso correlato en las redes sociales. El nombre de Salwe -o su apellido- se convirtió en tendencia en Twitter todas las noches y bastó que un espectador atento a sus redes tuviera un rato libre para que todo estallara.

Lo que se encontraron fueron viejos tuits homofóbicos y transfóbicos, algunos de ellos dirigidos a figuras populares como Flavio Mendoza y Flor de la V, quien hizo su descargo en Intrusos (América), donde repudió al joven. Otros mensajes, en cambio, englobaban a toda la comunidad LGBTQI+. Al mismo tiempo, Luna y Majo Martino salieron a hablar de su experiencia con Salwe (la palabra misoginia se escuchó más de una vez), y Marian Farjat contó en Intrusos que el locutor la incomodó años atrás cuando intentó besarla reiteradamente sin su consentimiento. Las diferencias se volvieron notorias. El “villano” que había construido Estévez estaba circunscrito al juego; los relatos sobre Salwe, en cambio, excedían al programa mismo.

El martes, la gota que rebalsó el vaso de la producción y de la audiencia fue un episodio inaudito para un programa de BoxFish. Salwe no cumplió con el reglamento de un juego en dos oportunidades, perdió la contienda, se sacó el micrófono e insultó a Leunis y a Ardohain. A pesar de ello, no hubo sanción. A pesar de ello, en esa misma emisión se mostró muy duro con su compañera Lissa Vera, quien volvió a poner sobre la mesa la misoginia de él al decirle que “maltrata a las mujeres”. Salwe respondió que él las ama, para luego mirar a Emily Lucius, como esperando su aval. Y lo encontró. La influencer lo defendió con palabras que hablan por sí solas: “Me incomoda el tema constante del hombre y la mujer, a mí nunca me trató mal, al contrario”.