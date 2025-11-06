La furia de Micaela Tinelli en medio del escándalo que atraviesa a su familia: “Son todos unos vivos bárbaros”

La familia Tinelli continúa en el centro de la polémica tras la crisis familiar que se desató después de que Juanita Tinelli presentara una denuncia por presuntas amenazas. A los dardos cruzados entre algunos miembros de la familia, se sumó este jueves un filoso posteo de Micaela Tinelli apuntando contra quienes, según ella, se aprovechan del momento difícil que atraviesa su entorno para atacar a los suyos.

Hasta ahora, la hija mayor de Marcelo Tinelli se había mantenido al margen del conflicto, optando por el silencio mientras la situación escalaba después de que su hermana solicitara un botón antipánico por sentirse en peligro frente a “decisiones” de su padre que, según dijo, “la afectaron profundamente”. Tras ello, Micaela Tinelli decidió publicar un fuerte descargo en sus historias de Instagram apoyando a su papá.

“Increíble lo sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, eh. Qué bien”, escribió la empresaria, y su mensaje fue interpretado como una respuesta directa a quienes cuestionan al conductor.

La historia de Mica Tinelli en medio del conflicto familiar instagram.com/micatinelli

El comentario de Micaela fue analizado en el programa Mujeres Argentinas (Eltrece), donde el periodista Gustavo Méndez se refirió a las internas familiares. “Está todo mal entre Mica, Candelaria y Juanita. Me dicen que en los últimos años Juanita habría tenido varias mentiras en su placard, como que mentiría mucho en general. Y por estas mentiras, sus hermanas descreen de ella. Me contaron que Juanita sería una mentirosa serial en la familia, por eso dudan de si esa llamada [con supuestas amenazas hacia su persona] sucedió o no”, señaló el chimentero.

“Mica salió con los tapones de punta a bancar a su papá y reapareció en esta grieta que hay entre las hijas mujeres de Marcelo Tinelli. Deudas millonarias, la venta de La Boyita y lo que pasó con su reality en Amazon Prime”, señaló el periodista.

El mensaje de la hermana de Cande Tinelli no solo estaría dirigido al periodismo, sino también a personas cercanas al conductor que habrían filtrado información sensible. “Apunta a dos sectores: al periodismo y a la televisión, porque la verdad es que muy poca gente hoy no lo critica a Marcelo, teniendo en cuenta que él tiene una deuda que es real”, explicó sobre las especulaciones en torno a reclamos de terceros con quienes Tinelli estaría en deuda.

Una imagen promocional de la primera temporada del reality Los Tinelli Amazon Prime Video

El periodista agregó que el enojo de Micaela también podría tener que ver con supuestas traiciones internas dentro del círculo del conductor. “Este posteo también estaría dirigido a las personas del entorno de Marcelo que le habrían soltado la mano y que están pasando información que es fidedigna y real”, completó.

La denuncia de Juanita, hija menor del conductor y Paula Robles, sacó a la luz una serie de internas familiares que hasta ahora se mantenían en el plano personal. El conflicto familiar se da en un contexto de dificultades económicas para el conductor, quien habría vendido su casa de Punta del Este y planearía pasar sus próximas vacaciones en la isla de Saint Barth, en el Caribe, para alejarse del escándalo, según indicó Méndez.

La propiedad en cuestión, conocida como Guanahuani, era una de las más lujosas del balneario uruguayo. El inmueble se habría vendido en alrededor de 11 millones de dólares al empresario estadounidense Tyler Lawton, pero el dinero de la operación habría sido embargado por Gustavo Scaglione, con quien Tinelli mantiene un conflicto económico.

Esa situación habría generado nuevas tensiones en el seno familiar, en especial por la repercusión pública que tuvo el embargo y la posterior venta de la propiedad. Según trascendió, algunos de los hijos del conductor no habrían estado de acuerdo con la decisión, lo que habría sumado más distancia entre ellos.

En este marco, Micaela Tinelli habría intentado poner un freno a las críticas y proteger a su padre de los ataques mediáticos, aunque sin nombrar a su hermana Juanita ni hacer referencia directa al conflicto judicial.