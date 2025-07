Luciano Castro tomará acciones legales contra Sabrina Rojas: los motivos detrás de esta decisión

Tras su separación en 2021, Luciano Castro y Sabrina Rojas habían logrado mantener un vínculo cordial por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, en los últimos días la tensión entre ellos escaló después del duro descargo que la actriz y conductora publicó en las redes sociales criticando de forma indirecta al actor por haberse ausentado en el cumpleaños de su hija.

Según confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), Castro decidió recurrir a la Justicia y solicitar un bozal legal para evitar que su expareja siga hablando públicamente sobre el vínculo que mantiene con los hijos que comparten. Esta medida, según indicó el periodista de espectáculos, reflejaría el hartazgo que el actor siente frente a los cuestionamientos que recibe en público por parte de la actriz.

“Tienen nuevamente conflicto. Luciano se cansó de todas las críticas públicas de Sabrina Rojas, no como pareja sino como padre, es lo que más le molesta a él y, como los dos nenes son menores de edad, va a recurrir a la Justicia”, explicó el comunicador.

El objetivo de la medida sería poner un freno a las declaraciones de Rojas en las redes y en los medios, sobre todo cuando involucran a Esperanza y Fausto, los menores cuya custodia tienen en común. “Le va a poner un bozal legal, como hacen muchos padres, para que no se hable de la situación de los chicos, no quiere que los involucre a ellos”, agregó De Brito.

Según trascendió, al actor no le molestaría que su expareja se refiera a él como exmarido o lo critique en términos de pareja, pero no estaría dispuesto a tolerar que sus hijos se vean afectados o utilizados como argumento en sus descargos públicos.

Un último desencadenante del enfrentamiento entre Rojas y Castro habría sido el festejo de cumpleaños de la hija de la pareja. La joven celebró su cumpleaños con una fiesta en un boliche organizada por Rojas, quien se habría encargado de todos los detalles. El actor se encontraba en ese momento cumpliendo funciones teatrales en el Teatro San Martín y no pudo asistir.

Aunque, según mencionaron, Castro le habría avisado a su ex que no podría estar presente y que no era posible reprogramar la función, la conductora igualmente le pasó factura en las redes. “Se dice que él le avisó y ella no quiso cambiar la fecha [del festejo]”, recalcó Marcela Feudale en LAM.

La indirecta... ¿directa?

Publicación en Instagram de Sabrina Rojas IG | @rojassasi

Posteriormente, a través de una publicación en Instagram, Rojas escribió: “Nosotros siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semana tras semana de nuestras vidas, porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, apuntó en relación con el vínculo que mantiene en su rol de mamá con sus hijos. Sin nombrarlo directamente, el mensaje fue interpretado por muchos como un reclamo dirigido al intérprete.

La panelista Juli Argenta también reveló en LAM que la molestia de Rojas no fue solo por la ausencia física del actor en la fiesta. Según contó, la conductora le envió a Castro una foto de su hija abrazando a su hermano durante el momento de la torta y él no respondió. También se habrían dado diferencias en cuanto a la forma de afrontar los gastos del festejo: según mencionaron en el programa, al actor se le solicitó hacerse cargo del pago de las bebidas de la fiesta, pero esto no se habría concretado, lo que terminó de enfurecer a la conductora.

Una de las historias de Instagram que subió Sabrina Rojas sobre el festejo de su hija IG | @rojassasi

Rojas y Castro estuvieron juntos durante más de una década y, tras su separación definitiva en 2021, buscaron priorizar el buen vínculo por el bien de sus hijos. Sin embargo, las idas y vueltas, sumadas a nuevos romances por parte de ambos y los desencuentros personales, fueron distanciando las posturas.

La tensión entre ellos se intensificó especialmente después de que el actor blanqueara su romance con Griselda Siciliani el año pasado. A partir de ese momento, comenzaron a surgir múltiples cruces con Rojas y, en diversas oportunidades, la actriz y conductora reveló que la actual pareja de su ex habría intentado conquistar a Castro cuando todavía estaban juntos como pareja, e incluso, según su relato, mientras ella estaba embarazada.