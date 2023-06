La historia detrás de una frase icónica, y el tenso momento entre Arnold Schwarzenegger y James Cameron

escuchar

La frase “I´ll be back” (volveré) es la línea de diálogo más emblemática de Terminator, y cuesta mucho referirse a esa película sin citar ese momento y recordar inmediatamente a su protagonista, Arnold Schwarzenegger. En ese film, el actor se ponía bajo las órdenes de James Cameron para interpretar a un cyborg que venía del futuro, con la misión de matar a Sarah Connor (Linda Hamilton), la mujer destinada a dar a luz a uno de los soldados más importantes en la lucha contra las máquina. Y durante el rodaje de ese título, Scharzenegger y Cameron tuvieron un breve cruce que ahora sale a la luz.

James Cameron en charla con Arnold Schwarzenegger

En el marco del documental Arnold, que Netflix incorporó a su catálogo, se revela una anécdota alrededor del momento “I´ll be back”. Según recuerda Cameron, Schwarzenegger no se sentía del todo cómodo con esa frase, y quería hacerle un cambio muy sutil , pero el director lo rechazó de forma tajante.

“Durante la filmación, teníamos una escena en una estación de policía. La línea de diálogo original decía “I´ll come back”. Desde luego que no esperábamos que ese fuera un momento muy importante. Yo lo quería mantener simple, y le pedí que simplemente dijera “I´ll be back”.

The Terminator se estrenó en 1984 y automáticamente renovó el cine de ciencia ficción. La película no solo fue la consagración de Schwarzenegger en Hollywood, sino también el inicio de una saga que al día de hoy sigue aumentando su número de fans.

Pero Arnold no estaba de acuerdo con esa línea, y aseguraba que quedaba “simpática”, mientras él buscaba una oración más mecánica, que desnudara la naturaleza robótica de su personaje. Por ese motivo, le dijo a Cameron que iba a decir “I will be back”. Pero el director no le dejó pasar ese mínimo cambio, y se mostró muy firme con respecto a cuál debía ser la línea de diálogo. “¿Vos sos el guionista?” le dijo el realizador, y Arnold le respondió que no, entonces Cameron subrayó: “Bueno, entonces no me digas cómo demonios debo escribir”.

El tiempo pasó, y durante el documental Schwarzenegger no duda en exclamar que el director estaba en lo correcto. “Se convirtió en la frase más citada no solo de esta película, sino incluso de toda la historia del cine. Y esto demuestra quien tenía razón y quien estaba equivocado”.

Una revelación impactante

Arnold Schwarzenegger junto a Maria Shriver

Durante el documental, una de las historias que repasa el actor y que trascendió fue la que recuerda cómo su exmujer, Maria Shriver, se enteró que él tenía un hijo extramatrimonial fruto de una aventura con su ama de llaves. Según la revista People, fue el propio Schwarzenegger quien recuerda haber admitido ante su esposa y sus hijos que tuvo una relación esporádica con Mildred Baena y que, como consecuencia de unos de esos encuentros furtivos, tuvo un hijo con ella, Joseph Baena, que ahora tiene 25 años.

Arnold Schwarzenegger Chris Pizzello/Invision/AP - Archivo

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana”, recordó el protagonista de Terminator. “En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ‘¿cómo mantienes esto en secreto?’”, agregó.

Si bien el actor revivió aquel duro momento, aseguró que por lo general se siente “renuente a hablar de eso”. “Cada vez que lo hago se abren las heridas de nuevo”, explicó. “Creo que ya causé suficiente dolor a mi familia por ese desliz. Todos tuvieron que sufrir. Maria tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph. Su madre. Todos”, reconoció. “Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. La gente recordará mis éxitos y también recordará mis fracasos. Este es un gran fracaso”.

Sobre Joseph, Schwarzenegger contó que es un “hombre fantástico” y que se siente muy orgulloso de él. “Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido”, dijo y agregó de inmediato: “Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario”.

LA NACION