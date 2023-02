“Sollozos y clausura”: Maria Shriver reveló que buscó consuelo en un convento tras separarse de Arnold Schwarzenegger

escuchar

Maria Shriver y Arnold Schwarzenegger estuvieron juntos un cuarto de siglo, pero el amor llegó a su fin en 2011. Por aquel entonces y después de un escándalo, la periodista y el actor tomaron caminos separados y, frente al duelo de la separación, la presentadora buscó consuelo en un convento.

Shriver todavía recuerda la profunda conversación que tuvo con una monja después del fin de su matrimonio con el célebre intérprete. A sus 67 años, la comunicadora relató la experiencia en diálogo con el podcast Making Space With Hoda Kotb, espacio en el que también compartió los sentimientos que la invadieron por aquellos años.

Su visita a un convento fue parte de una búsqueda personal de recuperación emocional tras la separación. Shriver compartió incluso que esta decisión fue un paso crucial que la ayudó a sobreponerse. “ Fui a un convento, un convento de clausura, para estar en silencio y buscar consejos, y me reuní con la madre superiora ”, dijo la periodista sobre el difícil período que atravesó luego de la disolución de su matrimonio. Shriver había escrito sobre este episodio, aunque sin llegar a compartirlo, hasta ahora.

La comunicadora comparó lo que sintió en ese momento con una escena de La novicia rebelde, y reveló que la madre religiosa le dijo: “No podés venir a vivir acá, pero tenés permiso para salir y convertirte en María”.

Shriver expresó que aquellas palabras hicieron que se sintiera liberada. “Me puse a sollozar. Nunca me había dado permiso a mí misma para sentir, para ser vulnerable, para ser débil y ponerme de rodillas. Y así lo sentí. Luego, me dije: ‘Está bien, Dios, vámonos’” .

La periodista y la estrella de Terminator se casaron en 1986 y se separaron en 2011, pero no concretaron su divorcio hasta 2021. La demora se debió a un largo proceso legal que involucró la mediación de un juez privado y un acuerdo de liquidación de una propiedad que complicó la división legal de bienes.

La ex pareja comparte cuatro hijos: Katherine, de 32, Christina, de 31, Patrick, de 29 y Christopher, de 25. El actor y su exmujer estuvieron casados durante el mandato de Schwarzenegger como gobernador de California de 2003 a 2011.

Shriver solicitó el divorcio por primera vez el 1 de junio de 2011 citando diferencias irreconciliables luego del anuncio público de Schwarzenegger de que había tenido un hijo con una integrante del personal doméstico de la familia. Sin embargo, tiempo después ambos lograron mantener un buen vínculo y han aparecido con frecuencia junto a sus hijos en eventos públicos.

Schwarzenegger y Maria Shriver, en sus años felices

Shriver, que es miembro de la familia Kennedy, también reveló que pasó gran parte de su vida sintiéndose “invisible” junto a su exmarido y su famoso círculo familiar .

“Si vos, de chica, estás parada junto al presidente de los Estados Unidos, dos senadores de los Estados Unidos y la primera dama, nadie te va a mirar”, contó la presentadora. “Sos un ruido de fondo. Llevás eso con vos realmente a lo largo de la vida y terminás poniéndote en situaciones en las que eso continúa hasta que aprendés la lección”, reflexionó. Y agregó: “No se trata de que otras personas te vean, se trata de que te veas a vos misma. Y eso me llevó mucho tiempo aprender”.

El ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger Junto a su exesposa AFP

Finalmente, María contó que se enojaba con las personas que se acercaban a ella y no le prestaban atención cuando estaba junto a Arnold o algún miembro de su familia. Sin embargo, ello la ayudó a reflexionar: “Pensé que me estaban enseñando una lección, que no se trata de si me ven o no me ven. ¿Me veo a mí misma? ¿Soy invisible para mí?”.

La periodista dijo que estas experiencias la volvieron una persona más empática a la hora de reconocer la realidad de otros que atraviesan situaciones similares. “Siempre hay alguien que se siente invisible. Sé lo que se siente. Entonces generalmente trato de acercarme y hablar con la persona que creo que está parada ahí sintiéndose así. Lo que realmente hace que las personas se sientan reconocidas y valiosas es hablarles, sentarse con ellas y decirles: ‘Estoy acá con vos’”.

