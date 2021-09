La impactante foto de Liam Gallagher: “Me caí de un helicóptero”

Este sábado, Liam Gallagher sorprendió a sus seguidores al asegurar que fue víctima de un espectacular accidente, al caer de un helicóptero. El mismo músico británico se encargó de dar a conocer el hecho en sus redes sociales, donde compartió una foto de su rostro herido.

“Miren esto. Anoche me caí del helicóptero”, escribió, junto a la imagen en las que se ve su rostro con restos de sangre y su nariz cubierta por una banda elástica. Fiel a su estilo ácido, el excantante de Oasis agregó: “¿Quién dijo que Rock and Roll está muerto? Keith Moon, comé el parche de tambor”, en referencia al baterista de The Who, conocido tanto por el revolucionario sonido de su batería como por sus comportamientos excéntricos, como hacer detonar dinamita en inodoros, incendiar habitaciones de hotel, tirar muebles por la ventana o arrojarse en una piscina a bordo de un auto.

Aquella imagen causó conmoción entre sus seguidores, que querían saber si se encontraba bien tras el accidente. Para tranquilizarlos, el músico subió una segunda foto, pero esta vez de una botella de cerveza. “Lo que no te mata, te fortalece”, escribió.

What doesn’t kill ya makes ya TUFF GONG pic.twitter.com/jqvw9op7d2 — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

En un tercer mensaje, el exniño terrible de los noventa volvió a compartir la foto de su rostro y otra vez acudió a la ironía.”Ya tengo la foto de portada de mi próximo álbum”, escribió.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Según lo expresado por Gallagher, el accidente se produjo horas después de que se presentara en el festival Isle Weight, en Reino Unido. El músico no dio precisiones de qué fue lo que ocurrió; y entre los cientos de mensajes de sus seguidores, uno le preguntó cómo fue que cayó del helicóptero. “Dímelo tú”, respondió el británico, dando a entender que tampoco comprendía qué era lo que había ocurrido.

Cuando otro de sus seguidores dudó de sus palabras y aseguró que seguramente tropezó en la puerta del helicópero y cayó al piso, Gallagher le respondió: “Caí desde 100 mil pies de altura”. En otro comentario, aseguró que el accidente había sido filmado y que formará parte de su próximo videoclip.

Muy lejos de aquel lugar, en la Argentina, la foto de Gallagher volvió a colocar en el pico de las tendencias al actor vernáculo Mariano Martínez. ¿El motivo? Muchos usuarios de Twitter encontraron una gran similitud entre la fisonomía del cantante y la del protagonista de Valientes.

Esta no es la primera noticia alarmante que reciben los fanáticos de Oasis en el último tiempo. Hace apenas un par de semanas, el primer baterista de la banda y uno de sus fundadores, Tony McCarroll había sido hospitalizado tras sufrir un infarto.

Al igual que ocurrió este sábado con Gallagher, el mismo McCarroll, de 50 años, contó la situación en las redes. En un mensaje de Twitter reveló que fue internado de urgencia después de haber sufrido un paro cardíaco. “Estoy fuera de peligro”, agregó, llevando tranquilidad a sus seguidores y allegados.

Pero no todas son malas noticias. Si bien el menor de los Gallagher volvió a descartar el regreso de la banda emblemática de los noventa y llamó a su hermano Noel “charlatán”, en una reciente entrevista radial reveló que ya cuenta con material nuevo. “Tengo dos álbumes en movimiento. Uno que es un poco loco y otro que se parece un poco más a lo que se considera normal, un poco más clásico”, reveló.