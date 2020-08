La incomodidad de Mariah Carey cuando Ellen DeGeneres reveló que estaba embarazada durante una entrevista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 19:10

En el año 2008, mientras le hacía una entrevista en su programa, Ellen DeGeneres reveló que Mariah Carey estaba embarazada sin que ella le diera el consentimiento. Doce años después, la cantante recordó este instante de su vida y reconoció que se sintió muy incómoda, ya que no estaba lista para contarle al mundo la noticia.

"Estuve extremadamente incómoda en ese momento, es todo lo que puedo decir. Y no soy una persona que se quede analizando mucho tiempo en su cabeza las cosas después de que suceden", le reveló en un mano a mano a la revista Vulture. La cantante ya había contado en el 2010 que el embarazo que DeGeneres sacó a la luz no llegó a término, ya que tuvo un aborto espontáneo.

"No estaba lista para contarle a nadie porque ya había tenido un aborto previamente", recordó. "No quiero tirar a nadie debajo de un autobús, sobre todo a alguien que ya ha sido tirado en el pasado, pero sí puedo decir que no disfruté de ese momento", agregó, y también afirmó que le hubiese gustado que ese día primara la empatía.

Durante el encuentro televisivo en el programa de DeGeneres, la conductora le pidió a la cantante si podía confirmar o negar los rumores de que estaba esperando su primer hijo junto a Nick Cannon, quien por entonces era su esposo. Mientras que Carey se rió e intentó cambiar de tema, Ellen siguió insistiendo al punto en que le ofreció una copa de champagne para comprobar si estaba o no embarazada.

"Esto es presión de grupo", dijo Carey mientras la audiencia se reía, para luego pretender que bebía un sorbo de la copa. Dándose cuenta que realmente no había tomado nada, DeGeneres gritó, "¡Estás embarazada!".

El comentario de Mariah llega en un momento en el que el programa de Ellen está bajo la mirada pública. Hace algunas semanas, en BuzzFeed aparecieron varios artículos que hablan de un ambiente de trabajo tóxico en su talk show (que en la Argentina se ve por OnDirecTV), así como acusaciones de acoso sexual y conductas impropias de parte de los productores. En un email que le envió a su equipo, DeGeneres se hace cargo de las acusaciones en tanto cara visible del programa, pero critica a sus empleados "por no hacer su trabajo como saben que quiero que sea hecho". En consecuencia, escribió la conductora, ella y la empresa productora "darán en conjunto los pasos necesarios para corregir esas falencias".

Después de esto, DeGeneres pidió disculpas a todo su staff justo días después de que tres de sus productores -Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman- renunciaran al ciclo.