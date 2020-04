Luli Fernández le respondió a través de Twitter a todos aquellos que la criticaron tras su video sobre el robo: "Soy diosa naturalmente"

En el día de ayer, Luli Fernádez contó a través de sus historias de Instagram que sufrió un robo en plena cuarentena . En un video que se viralizó rápidamente, la modelo narró como fue el dramático momento que vivió junto a su marido, Cristian Cúneo Libarona , y su hijo, Indalecio , de 1 año: "Todavía estoy temblando. Me hicieron tirar al piso. Nos amenazaron con armas, me dijeron que se querían llevar a mi hijo", explicó con la voz entrecortada y al borde del llanto.

Como ocurre en todo momento, las redes sociales se convierten en un arma de doble filo, y muchas personas comenzaron a escribirle cuestionando que había roto la cuarentena y preguntándole si se había hecho alguna cirugía estética. Cansada de las opiniones, Luli acudió a su cuenta de Twitter, en donde respondió de forma irónica a los comentarios.

"Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron sus mensajes de cariño", escribió en el primero de los seis mensajes publicados. "El domicilio donde me entraron a robar es donde vivo desde una semana antes que se anunciara la cuarentena obligatoria. Habitualmente vivimos mitad de la semana en el centro y mitad de la semana acá por cuestiones personales y familiares. Aclaro esto porque se entendió mal y algunos sugirieron que estábamos mitad de tiempo en cada casa actualmente. Eso no es así. Estamos en cuarentena como todos", señaló.

Además, la modelo le dedicó unas palabras a los que hicieron foco en su aspecto: "A los que se preocuparon por si 'me opere la cara' cuando estaba compartiendo que me entraron a robar con armas y amenazaron con secuestrar a mi hijo, los abrazo y les deseo mi energía más amorosa. La necesitan. No me operé nada, soy así diosa naturalmente".

"Gracias infinitas al fiscal Martin Vizcovich de la UFI 22 que esta trabajando arduamente para encontrar a los ladrones. Y gracias infinitas a toda la policía de la comisaría segunda de Los Polvorines por todo", culminó.

