La justicia española investiga a Diego el Cigala por violencia de género

El cantaor flamenco Diego El Cigala está siendo investigado por un delito de violencia de género tras haber sido detenido en la noche del miércoles en Madrid, según informaron al diario El País fuentes judiciales y de la investigación.

El arresto de El Cigala, que no tiene antecedentes policiales, se produjo en el hotel Catalonia Atocha, tras la denuncia efectuada por su pareja unas horas antes en una comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz). En la denuncia, Dolores Kina Méndez habla de malos tratos continuados en el tiempo, al menos durante los dos últimos años, tanto físicos como psicológicos. Tras pasar a disposición judicial, ha sido puesto en libertad a primera hora de la tarde de este jueves.

El Cigala fue detenido sobre las diez de la noche y ha dormido en la comisaría del distrito de Centro. Sobre las 11.30 ha salido de estas dependencias, conducido por tres agentes, hacia la comisaría de Moratalaz. Ya sobre el mediodía ha sido trasladado a los juzgados, donde ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7, que estaba de guardia. Según informan fuentes judiciales, este juzgado ha acordado la libertad de El Cigala, al que se investiga por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados “del que no constaban denuncias previas”.

Las mismas fuentes detallan que la medida se toma al no apreciarse riesgo de fuga y que el juzgado madrileño se ha inhibido del caso en favor del de Jerez al haberse puesto allí la denuncia. “La adopción de medidas cautelares, de haberlas, se están tramitando en el juzgado de Jerez, órgano competente al ser allí donde se encuentra el domicilio de la presunta víctima y donde se tramita el procedimiento”, añaden.

Diego Ramón Jiménez Salazar, tal su nombre completo, vive desde hace años en República Dominicana, aunque se encuentra en plena gira por España. Tiene dos hijos con Méndez, cantaora flamenca que pertenece a una saga familiar de reconocidos artistas de Jerez y que es pareja de El Cigala desde 2016. Previamente, el cantaor estuvo 26 años casado con Amparo Fernández, que falleció de cáncer en 2015 y con quien tuvo dos hijos.

En 2004, el artista fue condenado por una falta de amenazas contra una azafata de un avión de Air Europa, a la que le dirigió expresiones machistas y malsonantes. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid lo sentenció a pagar 20 días de multa a razón de seis euros diarios, con 245 euros por los días que la profesional estuvo incapacitada para trabajar -sufrió una crisis de ansiedad y estrés postraumático-, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos.

Según los hechos probados, el cantaor embarcó el 29 de marzo de 2003 en el aeropuerto de Barajas en un vuelo de Air Europa con destino a Tenerife y, tras situarse en su asiento, se dirigió a la azafata, a la que entregó una bolsa con un traje para que lo guardara. La azafata le contestó que no había armarios y que podía colocar el traje en el compartimento encima de su asiento. “En un tono tremendamente exaltado y agresivo”, comenzó a proferir expresiones contra la azafata como “eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza”.

El Cigala lleva más de 25 años en el mundo de la música, con 12 producciones discográficas que han recibido nominaciones a los premios Grammy y varios discos de platino. Su gran éxito fue Lágrimas Negras, una fusión de ritmos cubanos y voces flamencas grabada en 2003 con el pianista Bebo Valdés y de la que se vendieron más de un millón de copias. Su último disco, lanzado este mismo año, se titula Cigala canta a México e incluye canciones populares mexicanas compuestas por José Alfredo Jiménez, Alfredo Gil, Roberto Cantoral, Consuelo Velázquez y Armando Manzanero, entre otros.

El cantante tenía previsto actuar el próximo sábado en el Parador de Nerja (Málaga), el 6 de julio tiene fecha reservada en Barcelona, y estaba previsto que actúe el 9 y 10 de julio en Badajoz y Madrid, respectivamente. Por ahora, la productora de la gira no ha emitido ningún comunicado.

EL PAIS