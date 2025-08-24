La lapidaria frase de Mirtha Legrand contra Gimena Accardi por confesar su infidelidad

Cada fin de semana en su mesaza, Mirtha Legrand suele compartir su opinión sobre los temas del momento. El sábado por la noche, la gran diva de la televisión argentina no dudó en dar su parecer sobre la confesión que hizo Gimena Acardi en relación a su separación de Nicolás Vázquez: la actriz contó que había sido infiel. “Lo hizo quedar como un cornudo”, disparó sin vueltas la Chiqui.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación tras 18 años de relación (Foto: Instagram @gimeaccardi)

El tema surgió en La noche de Mirtha luego de que la conductora le preguntara a la periodista Karina Iavícoli cómo nace un chisme. De inmediato, la charla devino en el fin del amor entre Accardi y Vázquez y en la actitud de ella de salir a reconocer que tuvo una aventura.

“Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Y me parece que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. Me parece que no está bien”, sostuvo Iavícoli. “Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, agregó.

Lejos de coincidir con su invitada, Legrand negó con un gesto las afirmaciones de Iavícoli y dejó en claro su parecer. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, sentenció. “Es que ella dice que fue una historia rápida que no prosperó”, sumó contexto Iavícoli. “Ella dijo que fue un desliz”, aclaró.

“Pero cómo habló ella a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”, siguió firme la Chiqui con su parecer, y lanzó una frase que dejó asombrados a sus comensales. “Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo”, se disculpó la Chiqui entre risas ante la sorpresa de Iavícoli. “Pero existe, lo siento así”, cerró entre risas la conductora.

La confesión de Accardi

Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nicolás Vázquez

A un mes y medio de anunciar su separación, Accardi reveló en Sería increíble (Olga), el stream donde trabaja, que le fue infiel a Vázquez. “Me mandé una cag***”, admitió. Sin embargo, aclaró que el tercero en discordia no es la persona de la cual todos hablan. “Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas”, se sinceró.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, sostuvo la actriz al inicio del programa. “A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, sostuvo.

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“, continuó Accardi. Sin embargo, aunque Vázquez la perdonó, explicó que la relación venía mal y desde hacía un año estaban en crisis.

Si bien aclaró que esto no fue el causante de la separación “si fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”. “Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada”, continuó y aseguró que, a pesar de todo, la relación sigue siendo de respeto y amor.

Divorcio firmado

Nico Vázquez anunció que se divorció de Gimena Accardi tras 18 años de relación y casi nueve de casados Cuika Fotos

La separación de los actores ya se hizo formal en los papeles: el jueves pasado firmaron el acta de divorcio. Según informaron en Intrusos (América TV), llegaron juntos al lugar para concretar la disolución de la sociedad conyugal y dieron así por terminado un matrimonio de casi nueve años y una relación de 18, tras el escándalo que estalló esta semana luego de que la actriz reconociera que había sido infiel. “Se firmó, se firmó”, exclamó Rodrigo Lussich en su programa. En su última aparición pública, Nico había adelantado que se “estaban divorciando”, por lo que la rúbrica de los papeles terminó de concretar ese proceso.