Una se atrevió a hablar y poco a poco las demás consideraron que era tiempo de contar sus experiencias. Así, Martina Soto Pose, Karina Mazzocco, Carmela Bárbaro, Emilia Claudeville, Úrsula Vargues, Josefina Pouso, Maju Lozano, Ermestina Pais, Fernanda Iglesias y Mariela Anchipi rompieron el silencio y acusaron a Roberto Pettinato de haberlas sometido a situaciones de acoso. Luego de esta situación, el músico y animador se mantuvo alejado de los medios, pero este fin de semana volvió a la radio y su hijo Homero le dedicó un texto en las redes sociales que vuelve a poner al ex Sumo en el eje de la tormenta. Si bien la intención era felicitar a su padre por su nuevo proyecto, una frase de su posteo en Twitter encendió nuevamente la polémica: "Espero que haya aprendido la lección", expresó.

Subido a la moda de condenar la "cultura de la cancelación", Homero se mostró feliz por el regreso de su padre, y aseguró que no cree en "el homicidio artístico" sino en el diálogo. "Estoy muy contento que mi padre haya podido volver a la radio después de 4 años de cancelación absoluta, espero que haya aprendido la lección que tenía que aprender. No creo en la cancelación ni en el homicidio artístico, creo en el diálogo y creo que la gente puede cambiar", escribió.

Como era de esperarse, su mensaje cosechó una catarata de respuestas. "Ni idea qué onda tu viejo, che, pero muchos compañeros de la Rock & Pop hablaron pestes del él. ¿Será un complot de todos contra tu viejo o será verdad? Nunca lo sabremos", escribió uno de sus seguidores. Y Homero no dudó en responderle, con una frase lapidaria: "Yo sí lo sé, y la verdad se portó muy mal con mucha gente de distintas maneras. Por eso digo lo que digo".

La primera en contar su experiencia con Pettinato fue Martina Soto Pose. "Mi primer programa en televisión fue Un Mundo perfecto y antes de salir al aire, él me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón. 'Esto es así', me dijo. Yo tenía 23 años", recordó. Después habló sobre otro comentario sexual que le hizo delante de todos sus compañeros. "Me ha dicho cosas horribles que no puedo ni repetir", señaló.

Fernanda Iglesias, en tanto, reveló: "Yo entré a un camarín, donde estaba él, porque me llamó para hablar... Porque encima vos tenés buena onda con él, porque no es una persona horrible que te trata mal, qué sé yo. Es simpático (...) Lo admirás. Pero eso no quiere decir que te pueda besar el cuello como contaba Emilia (Claudeville, una de las panelistas de Duro de domar), tocarte, decirte barbaridades... Una vez me pasó que él se masturbó delante mío en un camarín. Un poco fuerte, ¿no? Eso a él le parecía normal".

"Fue muy difícil trabajar con él dos años. Yo soy una cultora del bajo perfil en mis más de 20 años de camino andado y nunca había dicho nada al respecto. Hoy a la tarde pensaba: '¿Si Luis Novaresio me pregunta acerca de este tema?'. Y se me cruzaban por la cabeza la familia de Pettinato, sus hijos, su mujer. '¿Qué digo?'. Me preocupa lo que piense su familia, pero más me preocupan todas las denuncias que se hicieron hasta el momento. Esa película la vi", sumó Karina Mazzocco en Debo decir. Y agregó: "A mí me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; el maltrato, el destrato y la descalificación".

Josefina Pouso fue otra de las compañeras de Pettinato que contó su experiencia con el conductor: "Teníamos el camarín compartido con Amalia Granata y un día él decide que yo tengo que estar en un camarín sola. (...) Mi situación límite fue cuando él se mete e intenta tocarme y yo le dije fácticamente que 'no' y lo hice no solo de forma verbal sino también física. Le pegué una trompada en el estómago y le dije 'la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué'."

"Por suerte, tuve apoyo y lo pude superar. Era muy joven, tendría unos 21 años. (...) Hoy no volvería a trabajar con Pettinato. Mi satisfacción personal es que hoy, cuando me lo encuentro en algunos lugares, no puede sostenerme la mirada. Él sabía que se le venía todo esto porque como yo debe haber veinte más; sabe que ahora que la gente está hablando van a aparecer", agregó Mariela Anchipi.

Ernestina Pais aseguró que Pettinato nunca pudo asumir que la convocaran para conducir Caiga Quien Caiga, un programa que él soñaba con hacer. Y que si bien en ese momento comenzó el maltrato sistemático hacia ella en los medios, hubo una experiencia previa que tampoco lo deja bien parado. "Es un tipo que me maltrató continuamente, y además yo sabía por testimonios de un montón de mujeres, que no era una persona que se comportaba demasiado bien. Conmigo tuvo solo una situación puntual, en una grabación de La biblia y el calefón, en dónde yo le frené el carro. Él tenía un estilo que no hace falta que lo explique porque ya lo contaron muchas".