La llamativa ausencia de Blake Lively en el estreno de la nueva película de su marido, Ryan Reynolds

Este jueves, Ryan Reynolds estrenó nueva película, y lo que más llamó la atención fue la ausencia de su esposa, Blake Lively. A pesar de que la actriz no dijo presente en la alfombra roja, sí lo hicieron algunos miembros de su familia.

Para no crear falsas especulaciones en los medios, el actor posó junto a sus cuñadas, Robyn y Lori Lively, y una de sus sobrinas, hija de Robyn. Las mujeres acompañaron a la estrella en el estreno de John Candy: I Like Me en Los Ángeles; Reynolds es uno de los productores del documental junto con Colin Hanks.

Christopher Candy, Rosemary Candy, Ryan Reynolds, Macaulay Culkin, Jennifer Candy y Colin Hanks, en la proyección del documental John Candy: I Like Me FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ausencia de Lively, quien últimamente ha estado envuelta en escándalos judiciales y mediáticos, podría deberse a su necesidad de mantener perfil bajo en un momento crucial: esa misma noche, Taylor Swift lanzaba su álbum, The Life Of A Showgirl, y mucho se especulaba acerca de que contuviera una canción dedicada a su supuesta “rota amistad”.

Según personas cercanas a ambas, la relación entre Swift y Lively se vio afectada debido a la participación de Lively en la demanda contra Justin Baldoni por la película Romper el círculo, lo que habría provocado un sentimiento de traición por parte de la cantante.

Swift se sintió “enfurecida” al verse arrastrada a la batalla legal que mantenía su amiga, lo que provocó una tensión en su relación, que antes era muy estrecha. Incluso en ese momento, su representante salió a dar declaraciones al respecto. “Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, dijo.

Justin Bladoni, Taylor Swift y Blake Lively

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”, alegó el portavoz.

Sin embargo, algunos especulan que en el último disco la artista musical podría estar desmintiendo los rumores de peleas. “Menos mal que me gustan mis amigos cancelados / Me gustan disfrazados de Gucci y envueltos en escándalos”, dice parte de la letra de ‘CANCELLED!’, canción incluida en su nuevo álbum. “Ahora sabés exactamente quiénes son tus amigos / Somos los que tenemos cicatrices iguales”, dice en otro fragmento del tema que parece estar dedicado a Lively.

El documental de John Candy: I Like Me

Ryan Reynolds, Macaulay Culkin y Colin Hanks en la premiere de "John Candy: I Like Me" FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El documental producido por Reynolds analiza la “vida, carrera y pérdida” del icono de la comedia John Candy, quien fue una de las estrellas más exitosas de su generación y conquistó a millones de fans en todo el mundo con su brillante interpretación y su sentido del humor.

El 4 de marzo de 1994, falleció a causa de un infarto fulminante a la edad de 43 años, dejando atrás a una familia joven y a un mundo en duelo. Este largometraje se estrenará a nivel mundial en Prime Video el 10 de octubre.

Uno de los últimos en hablar sobre Candy fue Macaulay Culkin, quien reveló que John se dio cuenta rápidamente de que su padre era un “monstruo”, años antes de que el joven actor se distanciara de él.

John se convirtió en una figura “paterna” para el actor en el set de Mi pobre angelito, ya que su propio padre, Kit, a quien más tarde acusaría de abuso físico y emocional, se convirtió en un “monstruo infame”.

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), celebrado esta semana, Macaulay reflexionó sobre cómo John “cuidaba de él” en medio de su tensa vida familiar. “Creo que siempre tuvo ese instinto tan maravilloso”, le dijo a la revista People.