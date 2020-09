La conductora de Todas las tardes está cursando la enfermedad con ciertas dificultades Crédito: Capturas

Maju Lozano habló nuevamente sobre cómo está sobrellevando los síntomas del coronavirus, y en esta oportunidad reveló que tiene miedo de que su respiración "no vuelva a ser la misma", luego de que posiblemente esta semana le den el alta médica.

En diálogo con sus compañeros de Todas las tardes, el magazine de Elnueve que conduce, Lozano contó que todavía permanece en etapa de recuperación. "Los primeros días estaba muy cansada, pero no lo sentía dentro del cuerpo, era más superficial. Ya el séptimo día no dormí, me pasé toda la noche caminando, y no tenía aire", detalló, y subrayó que las noches son, precisamente, el peor momento de sus jornadas enferma. "Son horribles", manifestó, para luego hacer una confesión.

"No es que me daba miedo morirme cuando me iba a dormir, pero lo que me dio miedo es el pensar cómo voy a hacer cuando tenga que volver a salir a la calle, el miedo más grande que ahora siento es quedarme así, y que mi respiración no vuelva a ser la misma a la que tenía", confesó, y añadió que la sensación que tiene al respirar es similar a la de un ataque de pánico, con la angustia predominante. Por otro lado, compartió que el médico le dirá en las próximas horas qué "tipo de alta" va a recibir, pero adelantó que no será definitiva.

Lo que me dio miedo es el pensar cómo voy a hacer cuando tenga que volver a salir a la calle Maju Lozano

El 16 de septiembre, Maju, a través de un posteo de Instagram, ya había contado que su recuperación no estaba siendo sencilla.

"Solo paso por acá para contarles que la recuperación me está llevando un poco más de lo esperado. Estoy en reposo, ¡esperando que mis pulmones se recuperen! Agradecida por tanto cariño y muy acompañada. Falta poco ¡Cuídense! No es tan sencillo el temita del Covid-19", expresaba.

Los primeros días enferma. "Son días difíciles y siento mucho dolor corporal. Yo ya venía 'medio medio', pero no sabía si eran cuestiones de la cabeza, que te sentís mal pero por ahí es una gripe. En otro momento me hubiese quedado en la cama, pero ahora te tenés que hisopar, por uno y por todos los que trabajan conmigo tanto en el canal como en la radio, que es mucha gente, más todas las familias de esas personas. Es una cadena infame la que se arma por culpa de este virus de miércoles", relató sobre el momento previo al hisopado.

Lozano comunicó el 3 de septiembre que era positiva de coronavirus. Previamente, Santiago Del Moro, conductor de El club del Moro, ciclo radial del que forma parte Maju, también había dado positivo, junto a otros compañeros de la emisora La 100, por lo cual Lozano se había aislado preventivamente para luego efectuarse el hisopado.

