Descanso, gratitud, ansiedad y exaltación: cómo fue el primer día de Chano Moreno Charpentier en una sala común

Este viernes, Chano Moreno Charpentier abandonó la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Otamendi, tras haberse sometido este lunes a una intervención quirúrgica de urgencia en la que le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y además le suturaron una perforación del colon. Esas lesiones son consecuencia del disparo que recibió por parte de un agente policial, quien intentó detener el accionar agresivo del artista, de acuerdo a lo que consignaron desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Tras haber pasado la primera noche en una sala común, sin sedación, el músico sigue evolucionando favorablemente. “No tuvo una recaída clínica. Tiene momentos de ansiedad y excitación que llevan al equipo médico a aumentar cuidados y prevenciones”, informó el periodista Guillermo Lobo, en su cuenta de Twitter este sábado por la tarde. Y agregó: “Sus estudios clínicos dan valores aceptables y sigue siendo un paciente muy delicado”.

En la misma red social, el periodista había expresado por la mañana que el cantante de Tan Biónica había podido descansar bien durante su primera noche en sala común. Además, dio cuenta de la emoción del músico al enterarse de las muestras de afecto de sus allegados, sus colegas y sus fans, que desde el momento de su internación se encuentran haciendo guardia en la entrada del sanatorio.

Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, el hermano del cantante, también se encargó de agradecer las muestras de cariño y apoyo. “Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo. En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, escribió en las redes.

En la madrugada del lunes el músico se encontraba en su casa, ubicada en Capilla del Señor cuando su madre, alarmada por su estado de salud, decidió pedir auxilio médico. Una vez que los profesionales arribaron al lugar, evaluaron que la mejor opción era internarlo, pero al intentar convencerlo de subir a la ambulancia, Chano comenzó a mostrar signos de agresividad. Como consecuencia, intervino la policía y, al intentar atacar al agente Facundo Amendolara abalanzándose contra él con un cuchillo, el músico recibió un disparo en el abdomen.

El primer parte policial indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando la policía llegó a su residencia de Capilla del Señor, estaba en el patio trasero, con el cuchillo en la mano. Este miércoles el fiscal general de Zárate-Campana confirmó que Amendolara quedó imputado “de hecho” en la causa en la que se investiga su accionar ante un presunto brote psicótico del cantante.

“La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida”, expresó entre lágrimas Marina Charpentier, la madre del cantante. Y agregó: “Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la policía. Cómo yo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor, de una gente que nos cuida, y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo, la mamá de Amendolara, que debe estar sufriendo como yo, y todas las mamás de todos los Chanos, que padecen la enfermedad de adicción, que piden ayuda y no tienen respuesta”, expresó.

“Sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal, yo solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar, o cómo es el procedimiento, solo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque estamos todos los padres de los enfermos, la adicción es una enfermedad, y nadie nos da respuestas”, pidió.

El abogado de Amendolara, Fernando Soto, afirmó que al momento de que se efectuara el disparo, el músico se encontraba a menos de dos metros de su defendido y con un cuchillo en la mano. “Chano cayó a los pies de Amendolara”, declaró, dando cuenta de la inminencia del posible ataque de Charpentier al oficial, quien disparó su arma reglamentaria para supuestamente defenderse.

