La mejor amiga de Nicola Peltz disparó contra los Beckham y los tildó de “familia tóxica”

El sábado 2 de agosto, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reafirmaron que, en medio del escándalo, están más juntos que nunca. A tres años de la fastuosa boda que tuvo lugar el 9 de abril de 2022 en la mansión del multimillonario empresario Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner, en Florida, la pareja renovó sus votos, y lo que más llamó la atención fue la ausencia de toda la familia Beckham.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos de amor en Nueva York a tres años de su boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Ese mismo día, los medios y las redes comenzaron a especular sobre el motivo de la ausencia y muchos especularon con que fue la misma Peltz quien los había “desinvitado”. Como viene ocurriendo desde que estalló el escándalo familiar, los tortolitos guardaron silencio, pero una de las mejores amigas de Nicola tomó la posta y salió a responder las críticas.

Se trata de Rebecca Faria, quien asistió a la renovación de votos de la pareja y dedicó un extenso mensaje en sus redes a la familia Instagram. “Me encanta ver a gente que pasa años en terapia intentando resolver o soportar sus vínculos familiares tóxicos venir aquí y juzgar a alguien que realmente tuvo las agallas de irse”, escribió, refiriéndose sin rodeos a la disputa de Brooklyn con sus padres Victoria Beckham y David Beckham, así como con sus hermanos Romeo, Cruz y Harper.

Nicola Peltz junto a toda su familia; ni David ni Victoria Beckham, ni Romeo, Cruz y Harper estuvieron invitados Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“Todos han estado besándole el trasero a los Beckham desde siempre, y Nicola fue la primera en defender sus valores, ya que no le importaba en absoluto ni su fama ni su dinero”, continuó Faria. Y disparó: “En el momento en que no pudieron controlarlo todo, lo dieron por perdido y empezaron a difundir publicidad falsa para hacerla quedar mal ante el público”.

“Conozco a Nicola desde hace años; es genuina, humilde y se niega a vivir en un mundo falso”, continuó la amiga de Peltz. “Así que si no conocés la verdadera historia, no vengas aquí a decir tonterías” sentenció. Y finalizó catalogando a Brooklyn, de 26 años, como “un hombre adulto que puede defenderse perfectamente”. “Se fue porque conoce exactamente el entorno en el que creció”, señaló.

Beckham Brooklyn y Nicola Peltz, un vínculo que hizo estallar una interna familiar

Además, Faria respondió a un usuario que llamó a Peltz, de 30 años, “perezosa”. “Ella no tiene a nadie como rehén, Brooklyn es un adulto que es perfectamente consciente de la vida que quiere y la está viviendo”.

Por su parte, a Brooklyn le “gustó” un comentario similar que especulaba con que en realidad fue él quien “tomó la decisión de ‘desinvitar’ a sus padres” de la ceremonia de renovación de votos. El usuario de Instagram preguntó: “¿Por qué se supone que [Peltz] tomó la decisión de excluirlos? La pintan como vengativa y cruel, pero si él realmente quisiera que sus padres estuvieran allí, estarían allí”.

Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, su hermana Harper, David Beckham, Cruz y Victoria (Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham)

Mientras la pareja celebraba junto a sus seres queridos, Victoria, de 51 años, David, de 50, y sus tres hijos menores, estaban de vacaciones en Europa.

Los Beckham siempre se mostraron como la familia perfecta hasta que Brooklyn contrajo matrimonio con Peltz y esa unión que parecía inquebrantable se rompió. Que la exSpice Girls no tenía buena relación con su nuera y que los hermanos Brooklyn y Romeo estaban enemistados por una mujer, fueron las teorías más fuertes sobre este distanciamiento familiar. Lo cierto es que, antes de la gran ausencia, la diseñadora de modas y el accionista del Inter de Miami evitan los “me gusta” en las fotos de su hijo con la actriz, Cruz lanzó misteriosos mensajes que parecen estar destinados a su hermano mayor.

Además, en abril se supo que Brooklyn no se hablaba con uno de sus hermanos menores, Romeo. La disputa se expandió para incluir a sus padres en mayo, de quienes TMZ informó que Peltz creía que eran “narcisistas”.

PageSix, a su vez, informó en junio que Brooklyn no había vuelto a tener contacto con su familia, poco después de que Cruz aparentemente dejara de enviar múltiples mensajes mordaces a su hermano a través de Instagram.

Victoria, Brooklyn, Nicola Peltz y Cruz Beckham en Paris, en marzo de 2023 Getty Images

A partir de ese momento, comenzaron a salir a la luz algunos de los conflictos anteriores protagonizados por los miembros de la familia. Siempre se supo que Peltz y su suegra habían tenido una “desinteligencia” con respecto al vestido de novia. La idea era que la excantante se encargara del diseño, pero a último momento le comunicó a su consuegra por mensaje de texto que no iba a poder hacerlo.

Nicola, entonces, viajó junto a su madre y una amiga a Roma y terminó eligiendo un vestido de Valentino, que fue el que finalmente usó. Pero hace unos meses salió a la luz otro conflicto que habría ocurrido nada más ni nada menos que durante la fiesta de casamiento.

Suegra y nuera: protagonistas de una historia llena de conflictos Instagram: nicolaannepeltzbeckham

Según informó People, Victoria no pudo evitar robarse la atención. Una fuente cercana a la familia Peltz afirmó que la ex Spice Girl “arruinó” el gran día de la feliz pareja al robarles su baile especial durante la recepción.

Brooklyn y Peltz compartieron el primer y segundo baile de la noche, mientras sonaban versiones en vivo de “Only Fools Rush In” y “Stand By Me”, informó el Daily Mail en ese momento. La terrible experiencia ocurrió después de que Marc Anthony subiera al escenario para dedicarle la canción elegida por la pareja para el momento más especial de la velada.

“Antes de que comenzara el tema, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... ¡Victoria Beckham!’”.

Durante un tiempo, para desmentir los rumores que indicaban que mantenían una muy mala relación, Peltz y la ex Spice Girls compartieron en sus redes imágenes en las que se mostraban muy amigables (Fuente: Instagram/@nicolaannepeltzbeckham)

Estas declaraciones fueron refrendadas por las de otras personas que formaron parte del exclusivo grupo de invitados. “Los recién casados tuvieron su primer baile y un segundo, como se evidencia, y luego Nicola tuvo el baile tradicional con su padre”, le dijo uno de los invitados a Page Six.

Y agregó: “Cuando actuó Marc Anthony, mucha gente se levantó a bailar, y sí, finalmente, Brooklyn y Victoria bailaron, al igual que David y su hija, Harper. Todos se preguntan por qué eso habría molestado a Nicola”.

Sin embargo, otra fuente le dijo en exclusiva a Page Six que los bailes “breves” fueron solo para fotos mientras la actriz aún llevaba puesto su vestido de novia. Se suponía que sería una especie de preámbulo del baile real, que tendría lugar cuando Marc Anthony, amigo de la familia Beckham, subiera al escenario.

Lo que ocurrió luego llevó a Peltz a “salir corriendo de la habitación llorando”. Una fuente corroboró el relato de People, añadiendo que Peltz, de 30 años, y Brooklyn, de 26, habían elegido específicamente la canción de amor de Anthony “You Sang to Me” para el momento “romántico”.

“Estaba pensado como el gran momento especial y romántico”, indicó la fuente, explicando que el baile había sido “practicado, planeado y coreografiado”.

Sonrisas y abrazos en tiempos en los que la apariencia era más importante LISA O'CONNOR - AFP

“Para lograrlo, realizaron una inversión millonaria en la banda, muchas horas de planificación y coreografías diferentes. Todas las familias lo sabían, y Victoria decidió hacerlo: les arruinó el momento”, aseguro.

Otra fuente cercana a la joven pareja le dijo a Page Six que “todos en la sala fueron testigos de lo que sucedió” en ese momento. “El impacto fue palpable”, indicó. “Fue profundamente doloroso. Desafortunadamente, no fue un caso aislado. Es un patrón que aún ocurre hoy en día”, explicó luego.