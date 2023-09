escuchar

Diez días después de ser hospitalizado, para lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente y le colocaron un stent, Carlos “La Mona” Jiménez habló por primera vez de su estado de salud y remarcó que “nunca tuve un ACV” en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Con el humor que lo caracteriza, el músico cordobés se mostró alegre y optimista: “Estoy no bien, estoy requetebien, muy bien”.

En la publicación, el ícono del cuarteto explicó cómo se desencadenó la emergencia médica que generó una gran preocupación en el ambiente. “Yo me fui a caminar, porque me habían operado del bazo. Este mes de agosto ha sido terrible para mí, hay que pasar de agosto para tener un añito más. Mi ángel de la guarda, que es la Juana [Delseri, su esposa], me dice ‘tenés la boca media cruzadita, a ver hablame’. Decía ‘hola Juana, cómo estás’, y se me iba para allá”, recordó Jiménez.

En principio, “la Mona” desestimó el problema: “Me dice que vayamos al hospital cardiológico, y yo le digo que vayamos a la tarde. ‘Dejame dormir la siesta, voy a almorzar de ahí vamos’. Y me dice que no, que vayamos ya. Que me hagan radiografías, hacemos todo en cinco minutos y estamos acá. Y salí en pijama”. Sin embargo, rápidamente se percató de su gravedad: “Me dicen que tengo una cirugía en 45 minutos. Les pregunto si es un chiste, pero me dicen que esto es grave. La carótida estaba cerrada, por eso fue el mareo, pero nunca tuve un ACV”.

Acto seguido, el artista reconoció a todos aquellos que se preocuparon por su bienestar: “Agradecerle a todos los medios que estuvieron presentes para saber cómo estaba yo. A todo el público y los pibes que estaban en la puerta haciendo cadena de bendiciones, les quiero agradecer con todo mi corazón. A mi familia, que está siempre presente, todos mis hijos, nietos y Juana, siempre ahí al frente, sabiendo todo lo que pasaba”.

La Mona Jiménez se encontraba internado desde el miércoles 23 de agosto LaVoz

Por último, Jiménez no pudo pudo ocultar su alegría por la noticia de su mejoría. “Sacala a bailar. ¿Qué querés que te diga hermano? Estoy feliz. Beso a todos, y nunca tuve ACV, gracias a Dios. Llegamos justo, me podría haber llegado, pero nunca llegó”, cerró su mensaje, sin poder resistirse a levantarse y mostrar sus pasos de baile que hizo clásicos de la música popular.

El músico estaba internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba desde el miércoles de la semana pasada. Según el equipo que lo atiende en esa institución, la intervención se realizó para “mejorar el flujo sanguíneo” del paciente. Además, se informó que “la Mona” permanecería algunos días en observación.

