El desesperado pedido de la esposa de James Van Der Beek tras la muerte del actor

La muerte de James Van Der Beek a los 48 años generó conmoción en Hollywood y entre los fanáticos de Dawson’s Creek, la serie que lo convirtió en un ícono adolescente. El actor tenía cáncer colorrectal, enfermedad de la que habló en más de una oportunidad y que terminó con su vida este 11 de febrero.

Horas después de confirmarse la noticia, su esposa, Kimberly Van Der Beek, compartió en sus redes sociales un enlace a una campaña solidaria creada por su entorno cercano en la plataforma GoFundMe. El objetivo es recaudar fondos para afrontar los gastos médicos acumulados y sostener económicamente a la familia.

“Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto”, escribió Kimberly en Instagram, junto al link de la iniciativa. En la descripción de la campaña, sus seres queridos explicaron que, además del dolor emocional, la familia enfrenta una fuerte presión financiera tras la prolongada enfermedad del actor.

Fanáticos del actor pueden colaborar con la causa a partir de donaciones de 50 dólares (Foto: Captura de pantalla de gofundme.com)

“James fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, dejó atrás a su devota esposa y a sus seis maravillosos hijos. Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él”, expresaron.

“Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera”, continuaron sobre los motivos que los llevaron a abrir esta campaña de donaciones por internet.

“Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos”, indicaron los familiares y amigos de Van Der Beek, que incentivó a personas a donar desde un mínimo de 25 dólares hasta un máximo de 20 mil.

Los comentarios de los usuarios que realizaron donaciones para la familia del actor (Foto: Captura de pantalla gofundme.com)

La cuenta rápidamente se viralizó en redes sociales, lo que hizo que en pocas horas la recaudación superara los 700 mil dólares. A su vez, la plataforma permite que quienes colaboran dejen mensajes de apoyo. Entre los comentarios más destacados muchos recordaron escenas emblemáticas de Dawson’s Creek. “Siempre recordaré cuando Dawson llevó a Jen al columpio. Espero que todos estén allí para el funeral”, escribió un usuario.

Otro mensaje que impactó fue el de una persona que atraviesa una situación similar: “Tengo 47 años y lucho contra el cáncer colorrectal en etapa 4 desde noviembre de 2023. Agradezco las entrevistas que dio sobre su experiencia. Es difícil. Le envío oraciones”.