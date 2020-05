La "nueva cara" de Khloé Kardashian causó sorpresa entre sus seguidores

Khloé Kardashian compartió en las redes fotografías con su nuevo look y generó una catarata de mensajes y memes

Las hermanas Kardashian lo saben muy bien: vivir frente a las cámaras y pendientes de las redes sociales puede ser un plan extremadamente redituable. Sin embargo, también habilita a que cualquiera se sienta con derecho a opinar sobre sus vidas, sus físicos, sus romances y sus cambios estéticos. Eso fue lo que le pasó a Klhloé este fin de semana .

La más deportiva del clan subió a su perfil de Instagram dos nuevas fotografías y las redes estallaron de críticas y de memes que mostraban cómo fue mutando su rostro con el correr de los años. En las fotos, la exrubia luce una melena castaña con iluminaciones y un corset blanco que resalta su nueva figura.

Entre las personas que comentaron su nuevo look se encuentra su madre, Kris Jenner, quien, en mayúsculas, expresó: "¡Mi hermosa niña! ¡Wow!" . El basquetbolista Tristan Thompson, expareja de la mediática y padre de su hija True también le dejó un mensaje, como para dejar en claro que entre ellos sigue existiendo una buena relación.

En realidad, eso ya estaba claro para quienes siguen la vida de la empresaria en el reality que comparte con el resto de su familia, Keeping Up with the Kardashians . Es que Khloé y Thompson conviven desde que se declaró la pandemia del coronavirus, para poder estar junto a la hija de ambos.

El posteo cosechó más de 4 millones y medio de likes y llevó a la heredera a ser tendencia en Twitter. Claro que en la red del pajarito no todos fueron tan gentiles con ella. La mayoría de los usuarios que comentó sobre su nuevo aspecto se mostró sorprendido y muchos de ellos se preguntaron, irónicamente, quién era la chica de las fotos. Otros, decidieron compartir imágenes de otros tiempos para compararlas con las del presente.