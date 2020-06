Angelina Jolie y su hija Vivienne, en marzo pasado, haciendo compras Crédito: GROSBY GROUP

Angelina Jolie cumple hoy 45 años y es de esas personas que puede decir sin faltar a la verdad que ha vivido intensamente. La actriz y madre de seis niños no solo es toda una estrella de Hollywood sino que también se ha probado como directora de cine. Y todo esto lo hizo sin descuidar su rol de embajadora de la ONU . Más allá de que en los últimos años protagonizó varios titulares de la prensa por su escandaloso divorcio de Brad Pitt, nunca perdió el foco de sus principales intereses: sus hijos y su vocación solidaria.

Si sus últimos años fueron turbulentos, mientras aún vivía con Pitt también tuvo que enfrentar desafíos personales. La hija de Jon Voight se realizó una doble mastectomía y se quitó los ovarios y las trompas de Falopio, para evitar sufrir la suerte de su madre (quien murió muy joven víctima de un cáncer de ovarios).

A seis años de anunciar la separación de Pitt , Jolie está concentrada en sus proyectos. Entre otros, trabaja como parte de ACNUR, la agencia de la ONU que vela por los refugiados. Sin ir más lejos, el año pasado fue enviada al campamento de refugiados de Kutupalong, sur de Bangladesh, para apoyar a quienes se quedaron sin hogar y tuvieron que huir. Además, con motivo de la crisis mundial que vive el mundo por la pandemia de coronavirus, donó un millón de dólares para combatir el virus. También financia diez escuelas en Camboya y otras en Kenia y Afganistán. Con respecto a su trabajo como actriz, después de dirigir el drama inspirado en la dictadura de los jemeres rojos, Primero mataron a mi padre , volvió a convertirse en Maléfica.

Entre sus nuevos proyectos hay cuatro que verán la luz en los próximos tiempos: Come Away, film que dirigió Brenda Chapman y es una precuela de los clásicos infantiles Peter Pan y Alicia en el País de las maravillas; la película animada The One and Only Ivan, donde será la voz de Stella; el thriller Those Who Wish Me Dead, que se encuentra en postproducción, y también será parte del elenco de The Eternals, de Chloé Zhao. Así que su agenda laboral está bastante ocupada.

Tiempos de paz con Brad Pitt

Su vínculo con Pitt tras la separación -que en el momento captó toda la atención de la prensa-, parece haber mejorado notablemente. Si bien en un principio todo fue confuso y los problemas con el alcohol del actor parecían haber desencadenado el conflicto entre ellos, ahora todo pasó a otro plano e incluso se mostraron en armonía para el cumpleaños número 15 de John [conocido antes como Shiloh].

Recordemos que Pitt y Jolie se enamoraron durante las grabaciones de Sr. y Sra Smith en 2004 y que él decidió separarse de quien era su mujer en ese entonces, Jennifer Aniston. Más tarde, el actor adoptó a Maddox, el hijo que había adoptado años atrás Angelina, y con el tiempo siguieron sumando niños al clan: Zahara, Shiloh, Pax, los mellizos Knox y Vivienne. Sobre la maternidad, la actriz diría en varias notas que le había cambiado la vida y la había alejado de las adicciones.

Angelina nació el 4 de junio de 1975 y cuentan que al verla nadie dudó de quiénes eran sus padres (Marcheline Bertrand y Voight): su boca y la forma de sus labios tenían nombre y apellido. Su infancia y adolescencia no fueron fáciles: el divorcio de sus progenitores, las autolesiones que ella se hacía, la ortodoncia, entre otras cosas, la hicieron una chica solitaria, con algunos issues relacionados a la muerte (soñaba con trabajar en una funeraria y llegó a fantasear con el suicidio) y con problemas de alimentación. Pero su belleza sobresalía y terminó llamando la atención de productores.

Primero fue parte de un video los Rolling Stone, en el que volvió loco el mismísimo Mick Jagger. Pero ella no estaba interesada. Era una chica mala, tatuada y llena de piercings que sostenía que "lo que alimenta" la destruía ("Quod me nutrit me destruit") -o eso al menos se había escrito con tinta permanente en su piel. El alcohol y las drogas también eran parte de sus días. Llegó a decir que estaba enamorada de su hermano y que era bisexual, en tiempos en los que no se hablaba tan abiertamente de las inclinaciones sexuales de las personas.

Se casó con Tonny Lee Miller a los 20, pero ese matrimonio duró poco. Más tarde estuvo en pareja con Billy Bob Thornton, quien le llevaba más de dos décadas y con quien también dio el sí en Las Vegas. Jolie y el ex de Laura Dern se hicieron de lo más extraños regalos, estuvieron juntos tres años y se separaron. Además tuvo un romance con Val Kilmer, quien se dedicó a hablar maravillas de ella. Pero todo su mundo cambió luego de su primera visita a Camboya, donde rodó Tomb Raider y conoció a su gran amor: Maddox, niño al que terminó adoptando y por el que empezó a transformar su vida.

Hoy, Angelina es una madre todo terreno y todas sus tormentas parecen haber quedado atrás. Incluso se amigó con su padre , tras años de estar alejada.

