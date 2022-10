La nueva vida de Jorgito Moliniers: de la pista del “Bailando por un sueño” a dar clases a cambio de comida en Inglaterra

escuchar

Jorgito Moliniers saltó a la fama en la pista de “Bailando por un sueño” gracias a su carisma y talento. En cada gala, el joven paraguayo impactaba al público con sus pasos y a Marcelo Tinelli con su carisma. Pero una vez que terminó el gran show de eltrece, el artista optó por el bajo perfil hasta este martes: durante una charla con Intrusos en el Espectáculo contó que vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a Inglaterra. A través de una videollamada, Moliniers dio detalles de cómo vive en Londres, de cómo hace para mantenerse económicamente y reveló, hasta emocionarse, el gesto de amor que Hugo Ávila, su pareja desde hace once años, tuvo ante su decisión de partir.

Tomar todo y largarse

“Hola Flor, qué hermosa esta comunicación contigo y con todos. Gracias por este momento y por la invitación”, arrancó el diálogo el bailarín. De inmediato, contó cómo surgió la idea de irse a Londres. “En realidad yo este plan de venir a Inglaterra ya lo tenía hacía mucho tiempo. La gente que me conoce sabe que siempre soñé con venir acá. Yo vengo estudiando inglés desde muy chiquito”, reconoció. “Inglaterra es un país que me atrae mucho culturalmente”, agregó luego y explicó que escucha a Los Beatles desde muy chiquito, a Elton John también, que le encanta Harry Potter, y que por ahí “es una boludez” pero que toda esa influencia cultural lo llevó hasta allí.

Moliniers habló luego de la diferencia entre su determinación de partir y la de muchos otros jóvenes que emigran por una necesidad económica. “Tenía ganas de hacerlo. Personalmente, siempre la Argentina me recibió bien, siempre tuve mucho trabajo, estoy súper agradecido, pero lo mío es mucho más personal y se trata de un crecimiento artístico, de un crecimiento personal, de una búsqueda”, reflexionó. Además, contó que en diciembre va a estar de vuelta para hacer una gira.

Empezar de cero

Cuando Flor de la V le preguntó cómo es su vida en Londres, Jorgito confió que el viaje es un sueño que tiene desde el 2007 y que hasta ahora no lo había podido hacer por distintas cuestiones, entre las que mencionó el trabajo. “Cuando estás instalado y tenés trabajo, y tenés gente, dejar todo y venir te da muchas cosas, y no todo es color de rosa”, confesó, y si bien explicó que trata de quedarse con lo lindo, compartió que tuvo noches solo, noches de llantos y un montón de situaciones que prefiere guardarse. “ Extraño mucho. Acá sí que te sentís solo. Acá sí sentís que estás muy lejos de tu familia. Un océano. Me cuesta, pero a la vez necesito estar fuerte ”, dijo.

“¿Qué es lo que más extrañás?”, quiso saber la conductora. “Todo. Es muy diferente estar acá. Cuando estás en un país en donde todos hablan otro idioma cuesta mucho más. Yo estudié inglés, pero me di cuenta cuando llegué acá que no podía preguntar cuanto salía un café”, repasó. Además de mencionar que la gente no es tan cálida como en la Argentina, explicó que la experiencia es parte de su búsqueda.

Sobre su día a día, Moliniers contó que vive en habitaciones que alquila y que se mudó ya un montón de veces porque va detrás del precio más barato. “ Trato de economizar el dinero al máximo. En todo es así. En la comida también. Por ahí desayuno una palta, un tomate, y en el almuerzo un tomate y un huevo, y así me voy tratando de mantener siempre firme y tirando ”, expresó.

En cuanto a cuál es su sostén económico, Moliniers explicó que si bien está con reuniones y trámites, el viaje lo pensó para ir a estudiar, conocer estudios, generar contactos y abrir caminos. “Acá todo se hace en regla, se maneja muy en blanco todo. Hasta hacer una comedia musical lo primero que te piden es una visa de artista”, confió, y explicó que la puede conseguir y que por eso está haciendo muchos papeleos. Sin embargo, explicó que está llevando adelante un “intercambio cultural” y que da clases de baile en un estudio donde a su vez le permiten tomar todas las clases gratis que quiera.

Marcelo Tinelli le revisó el celular a Jorgito Moliniers y encontró un chat con Hugo Ávila

Consultado por Virginia Gallardo, el bailarín contó que vendió todo para poder costear la experiencia y que además para ganar dinero en Londres pasea perros. “Antes de venir vendí mi auto, mi ropa, absolutamente todo lo que podía haber tenido porque sabía de las condiciones del cambio de moneda”, explicó. Además, confió que le ofrece a amigos y conocidos pasear a sus perros para poder pagar la habitación y las compras en el supermercado. “También tengo mis ahorros y mis cosas que administro super bien”, dijo.

Un gesto de amor

Cuando le preguntaron por su relación con Hugo Ávila, el exjefe de coaches de ShowMatch, Moliniers contó que están en pareja desde hace 11 años y que después de tanto tiempo ya son mucho más que una pareja. “Somos una familia que nos contenemos y él entiende desde el lado artístico que yo necesito realizarme”, reveló.

“Él una vez me dijo: ´Yo todo lo que tenía ganas de hacer lo he hecho. Hoy tengo ganas de otra cosa, pero no por eso te voy a tener acá al lado atado con los dos perros en una cabaña. Andá y viví tu vida y si necesitás algo, yo te doy. Vendo mis cosas y te doy para que puedas quedarte ahí y hacer tus sueños”, contó después y cerró el recuerdo con un suspiro profundo. “ Este un sacrificio, pero lo vivís con amor, con entrega, con llanto, con alegría y con esperanza. Esto para mí es un sueño y trabajé mucho para estar acá ”, confió.

LA NACION