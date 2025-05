La opinión de Andy Kusnetzoff sobre la vuelta de Mario Pergolini a la TV y la posibilidad de su propio retorno

Tras el anunciado regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta, Andy Kusnetzoff fue consultado por la vuelta de su excompañero a la pantalla chica y sorprendió al compartir detalles sobre su posible retorno al medio este mismo año.

En diálogo con un móvil de LAM, el conductor de Perros de la calle opinó primero sobre la nueva propuesta que encabezará su colega en El Trece. “Me encanta. Imaginate que a Mario hace mucho que no lo vemos en televisión y se junta con [Diego] Guebel, que para mí es como mi familia de origen. Me re gusta”, comenzó diciendo el periodista.

La relación entre ambos tiene raíces profundas: fueron parte de la revolución que significó Caiga Quien Caiga en los años 90, un formato que no solo marcó una época, sino que los consolidó como referentes de una televisión crítica y mordaz.

Kusnetzoff no esquivó la polémica frase de Pergolini, quien en varias oportunidades afirmó que “la televisión está muerta”, y se refirió a los cambios en el consumo de contenidos audiovisuales. Al respecto, expresó: “Estamos tan acostumbrados a hablar de la tele, a bastardear, a tirar mierda. Es verdad la crisis de la tele, pero yo creo que no está muerta, como también a la radio quieren matarla. Hay distintos formatos, y si el contenido está bueno, la gente lo ve. Por supuesto que antes lo que pasaba se veía igual, aunque no fuera bueno, y que ahora tenés que ir especialmente a verlo y es más difícil, pero para mí no está muerta, y está buenísimo que Mario vuelva. Además, creo que si él vuelve no va a ser para hacer cualquier m…”, reflexionó. Y adelantó: “Por supuesto que lo voy a ver, tengo ganas de verlo”.

El periodista también reconoció: “Es verdad que los contenidos están segmentados, pero la tele abierta sigue… Mirtha siempre está y la vuelta de Mario es una buena noticia”, dijo.

Kusnetzoff no solo opinó sobre su colega, sino que también se refirió a sus propios planes con respecto a un posible retorno a la pantalla chica, dejando la puerta abierta para una nueva etapa como conductor televisivo: “Puede ser que vuelva antes de fin de año. Estamos hablando, a veces depende de muchas cosas”,detalló.

Aunque no dio precisiones sobre el canal o el formato, dejó claro que la televisión sigue siendo un espacio que lo interpela: “Si vos no desgastás un formato, siempre podés volver, y me parece que PH está ahí. Se fue pero podría estar. Son buenas historias y buenos invitados; los buenos invitados tienen que ver con sus historias”.

Kusnetzoff estuvo al frente de PH: Podemos hablar durante siete exitosas temporadas, desde su estreno en 2017 hasta su última emisión en 2023. El ciclo emitido por Telefe se consolidó como uno de los programas más vistos de la televisión argentina, combinando entrevistas íntimas, confesiones espontáneas y momentos emotivos con figuras del espectáculo, el deporte y la política.

Los detalles sobre la vuelta de Pergolini a la TV

Después de varios años alejado de la televisión, Mario Pergolini sorprendió al confirmar su regreso a la pantalla chica con un nuevo programa en El Trece. Días atrás, el conductor y empresario habló abiertamente sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta y brindó detalles sobre el formato del ciclo.

“Siempre me piden volver... pero esta vez fui un tarado, hice algo que yo, que estoy acostumbrado a negociar toda la vida, hice mal”, confesó entre risas ante un notero de Intrusos (América TV). Pergolini explicó que le planteó al productor Diego Guebel tres condiciones muy claras para regresar. “Le dije: ‘solo vuelvo si es esto, esto y esto’. Y el gil vuelve a los cinco días y me dice: ‘te dieron las tres cosas que pedís’”, dijo. Y reveló cuáles fueron esas condiciones: “Plata, plata y plata. Quiero ser claro. No quiero sanatear y que después esto me condene dentro de un mes... pero, para qué vamos a mentir”.

El nuevo proyecto será un programa de análisis de actualidad y noticias del día con una estructura que podría incluir una banda en vivo e invitados especiales. “No es un late night, pero podría tener algo de eso. Si logro juntar las voluntades que estamos buscando, ya estaríamos muy avanzados”, explicó el ex CQC.

El programa saldría al aire de lunes a viernes en el prime time de El Trece y estaría confirmada la participación de Agustín “Rada” Aristarán.