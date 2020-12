La pelea entre Fernanda Callejón y Rocío Oliva por Maradona en una fiesta de fin de año

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 17:13

Ángel de Brito dio a conocer una pelea que se habría generado entre María Fernanda Callejón y Rocío Oliva, ambas integrantes de Polémica en el Bar, en un encuentro de fin de año del programa. El motivo del debate que habría desencadenado la fuerte discusión tiene nombre y apellido: Diego Maradona.

El conductor de Los Ángeles de la mañana reveló que el staff tuvo incluso que separarlas para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. "Fueron a cenar, una cena de fin de año para despedirse, como hacen todos, con el elenco de Polémica en el Bar. Estaban (Mariano) Iúdica, Gustavo Sofovich... y todas las panelistas menos Luciana Salazar, que no pudo estar presente en la reunión", relató primero el periodista.

De Brito contó que la cena se celebró en un establecimiento donde se come "pescado, todo muy rico, en Palermo" y dijo que, "brindis va, brindis viene, una de las personas se puso un poco intensa". Y agregó: "Se ve que estuvo brindando de más nuestra querida María Fernanda Callejón. La Callejón es efusiva y se la agarró con Rocío Oliva".

Tras recordar que ambas tienen una posición tomada respecto a los temas centrales que afectaban a la vida de Maradona, el conductor explicó que el intercambio verbal comenzó a subir de tono cuando se habló del funeral del astro en la Casa Rosada. "Fernanda fue pareja de (Guillermo) Coppola mucho tiempo; es muy amiga de Claudia y de las chicas, de Dalma y de Gianinna. Y hablaron del funeral y cada una tiene su punto de vista. Callejón le dijo: 'A vos la que no te dejó entrar no fue Claudia'. Y Rocío le respondió: 'Sí, fue ella porque yo hablé con ella'. Una discusión en la que cada una tiene su punto de vista", comentó De Brito.

Después de la cena, el equipo se fue a un bar cercano a tomar unos tragos para terminar la noche. "Un brindis más y Callejón sacó todo lo que tenía adentro. Estaba caliente. Se puso violenta la cosa y tuvieron que intervenir. Tampoco violencia fatal pero como que se venía venir", aunque, matizó el periodista, "no hubo manos ni llegaron a las piñas".

De Brito mencionó también algunos dichos que ambas habrían intercambiado: "Fernanda le empezó a decir de todo a Rocío y una de las cosas que le dijo es: 'Hace tres semanas que se murió Diego y vos estás acá de joda. No te merecés haber sido mujer de Maradona'. Ahí Rocío no le contestó, le cortó el rostro inmediatamente, no se puso agresiva ni nada, pero empezaron a intervenir antes de que empezaran los manotazos. Ellas seguían bla bla y las separaron, el clima estaba fatal", concluyó el conductor.

Conforme a los criterios de Más información