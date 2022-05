El mensaje de amor de la China Suárez en pleno cumpleaños de Rusherking

La estrecha relación entre la China Suárez y Rusherking parece ser un hecho. Luego de haber sido vistos muy cerca en la after party de los Martín Fierro, ahora la actriz fue captada en varias Stories en el cumpleaños 22 del músico. Si bien no postearon ninguna imagen juntos, sí pusieron en evidencia, en sus respectivas cuentas de Instagram, que se encontraban en el mismo lugar en pleno festejo.

En una de las publicaciones del trapero se ve a Suárez en el fondo, mientras que en las de María Eugenia se puede percibir que también estuvo en el mismo bar, e incluso se sacó una foto con uno de los amigos de Rusherking, el fotógrafo Thomas Raimondi. Asimismo, la China hizo un guiño a lo que sería su incipiente romance al subir la foto de un grafiti en el que simplemente se podía leer una sola palabra: “Amor”.

En cuanto al video en el que se los vio bailando muy acaramelados en la fiesta de APTRA, Rusherking -quien se separó de la cantante María Becerra en medio de un escándalo y acusaciones de infidelidad- rompió el silencio con un cronista de LAM (América TV), con quien habló de su carrera y, tangencialmente, sobre la China.

“Estoy contento. Se vienen muchos temas, estamos trabajando y ensayando. El 4 de junio me presento en el Luna Park y con Duki en Vélez”, adelantó. “Yo soy de Santiago del Estero, empecé a hacer freestyle y ahora estoy haciendo canciones. Estoy contento de la evolución de la música y todo lo que creamos”, expresó en un comienzo, y luego dejó asentada su postura respecto a su vínculo con los medios.

“Prefiero mantener mi vida oculta, soy un caballero, pero me fui al mundial”, dijo entre risas en lo que fue su único comentario sobre los rumores de romance con Suárez.

Las versioens sobre una posible relación entre ambos comenzó a surgir en las últimas semanas cuando en el programa de eltrece, Socios del espectáculos, se informó que la actriz estuvo “muy cerca” del exnovio de Becerra. La noticia la dio a conocer Karina Iavícoli, quien indicó que la China fue vista en una cena con el trapero. “Me cuentan que ella estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos! Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco”, expresó y luego concluyó el enigmático brindando los nombres.

“Este encuentro furtivo, que podría sembrar algo que prospere o no, es entre La China Suárez y Rusherking. Los vieron comiendo hamburguesas muy cerca, muy cerca. No estoy diciendo que hubo beso, eh, ojo, pero sí que estaban cerquísima”. Al escuchar la noticia, la panelista Mariana Brey agregó: “María terminó re dolida y lastimada con lo que pasó con él. Ahora La China se abrió a lo musical y expandió su red”, en relación al single que editó Suárez con Santi Celli, “El juego del amor”.

Al trascender la noticia, todos los ojos se posaron sobre Becerra, y un tuit llamó la atención de inmediato. “Me encuentro en el piso”, escribió María en la semana en que se comunicó sobre el supuesto romance de su ex.

Aunque muchos fans adjudicaron su mensaje al momento de tristeza que estaría atravesando e incluso le escribieron en las redes para preguntarle si estaba bien, esas palabras estaban vinculadas al lanzamiento de la canción “Hasta los dientes” que grabó junto a Camila Cabello, por lo cual su mensaje fue malinterpretado. De todas formas, realizó una publicación que sacudió nuevamente el avispero. Becerra se mostró en el interior de un auto con un filtro que exageraba los rasgos de tristeza. “Cuando está sonando ‘Hasta los dientes´ y te acordás de él”, escribió, sin brindar más detalles.

Semanas atrás, la artista estuvo como invitada a PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que comanda Andy Kusnetzoff, y allí se explayó sobre su ruptura con Rusherking cuando el conductor preguntó a sus invitados si podrían tener una buena relación con alguna expareja.

Rusherking y María Becerra, una relación que, al disolverse, fue ineludible foco de atención