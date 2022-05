La pregunta sobre política de Vicky Xipolitakis que descolocó a Diego Brancatelli

Al tener una importante cantidad de invitados, cada emisión de PH: Podemos Hablar, el ciclo de actualidad que conduce Andy Kusnetzoff en el prime time de los sábados de Telefe, tiene asegurados diversos intercambios entre figuras que provienen de mundos muy diferentes.

Esto fue precisamente lo que sucedió en el último programa cuando Vicky Xipolitakis interrumpió a Diego Brancatelli para preguntarle a qué se dedicaba, lo cual descolocó al expanelista de Intratables, quien estaba hablando acerca de cómo la crisis económica afecta el crecimiento de su supermercado.

“¿Vos sos político?”, quiso saber Vicky, sorprendiendo a Brancatelli. “No, trabajo en televisión”, le respondió, un tanto desconcertado. “Sí, sí. Te conozco, te vi muchas veces. ¿Pero por qué mencionás la política por este trabajo que nombrabas? ¿Vos imponés leyes?”, prosiguió la panelista de Cortá por Lozano.

En ese momento, Brancatelli aludió al ciclo de América TV que llegó a su fin y coronó su despedida con un Martín Fierro. “Porque en un programa donde estaba, que se llamaba Intratables, como era un programa político, debatíamos ideas políticas y yo defiendo y sostengo un modelo de país”, se explayó el periodista. “¿Y cuál es ese modelo?”, repreguntó Vicky. “El kirchnerismo”, respondió Brancatelli. Cuando se pensaba que el tema había finalizado, la vedette de Cobra K le hizo una nueva pregunta. “¿Y por qué sostenés eso? Me gusta saber porque no entiendo mucho de política”.

El panelista no pudo evitar tentarse y expresó: “¡Me encanta esto porque es como contarle a alguien que vino de Suecia hace dos horas!”, disparó. Luego, Xipolitakis manifestó su preocupación por la situación del país: “La gente está pasando hambre, la gente necesita laburar, hay mucha desesperación”.

El cruce de Diego Brancatelli y Roberto García Moritán

En PH, Diego Brancatelli cruzó a Roberto García Moritán: “¿Ser el marido de pampita, impulsó tu carrera política?”.

En el Frente a frente, uno de los segmentos del programa que más polémicas genera, Brancatelli y Roberto García Moritán tuvieron un ida y vuelta con preguntas picantes. ¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina [Kirchner] no es corrupta?”, disparó. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solamente por mí mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido una persecución feroz contra ella”, respondió el periodista.

Cuando le llegó su momento, Brancatelli no titubeó: “No dudo de tu amor por Carolina [Pampita Ardohain], creo que es genuino, pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso y si pensás que serías legislador porteño si no fueses el marido de Pampita”.

Sin molestarse por la consulta, el político respondió con tranquilidad. “Es una pregunta justa, vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 que trabajo en los barrios. Tengo mucho compromiso y dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar”, manifestó. Pasada la breve turbulencia, Andy pidió que ambos se den un apretón de manos y eso mismo hicieron.