La picante invitación de Luciano Castro que Reina Reech rechazó de plano

Con pocas palabras y sin entrar en detalles, Reina Reech reveló que hace unos años rechazó una propuesta picante de Luciano Castro. Invitada a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América, la artista contó esta infidencia que sorprendió a todos.

“¿Te irías de campamento con Luciano Castro? No entiendo esta pregunta”, expresó el conductor durante el segmento en el que los invitados dicen solo “sí o no” levantando un cartel con la respuesta elegida.

“Hice Lalola con Luciano Castro, pero no me iría de campamento”, contestó ella recordando la telenovela en la que ambos participaron durante el 2007 y 2008, la cual estaba protagonizada por él y Carla Peterson. “¿Por qué?”, quiso saber Mammon.

Sin pelos en la lengua, Reech contó un secreto que mantuvo durante varios años. “Por que ya le dije que no en Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento?”, expresó. “Un minuto. ¿A qué le dijiste que no?”, interrumpió el conductor, intentando ahondar en los hechos.

“Jey, las palabras sobran”, dijo la actriz mientras revoleaba sus ojos. “¿Es así como entendí?”, quiso asegurarse el conductor. “Es así como entendiste”, agregó ella quitándole la duda.

“Tuve unos cuantos romances con personas conocidas, yo soy muy canuta. Hasta que algo no es significativo en mi vida no lo cuento”, confesó Reech hace un tiempo durante una visita a Flor de equipo. “Con Amado Boudou estuve a los 17 años, fue un veranete. Lo que te puedo decir es que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano que recomiendo”, expresó la exmujer de Nicolás Repetto al hablar de una de sus parejas del pasado.

Al asegurar que actualmente está sola porque con la pandemia “está complicado”, en su momento la empresaria contó qué es lo que la “deserotiza” de un hombre: “Que no tenga rico aroma. Eso me da rechazo total. O llegar a la casa y que me parezca sucio. Una vez partí al toque de entrar a la casa, fui al baño y había olor a toalla húmeda tirada en el piso hace varios días y dije: ‘Esto no es para mí, me voy’. Y me fui”.

