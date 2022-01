La pícara entrevista de Moria Casán a Pato Galmarini en su programa: “Nos estamos descubriendo”

Tras contraer matrimonio a mediados de diciembre, Moria Casán y Fernando Pato Galmarini fueron los protagonistas de un encuentro televisivo en el que repasaron el vínculo que los une. “Estamos viviendo algo importante”, confirmó la diva en el programa que conduce por la pantalla de elnueve, Moria es Moria.

Fiel a su estilo, “La One” abordó a su entrevistado con picardía y juntos recorrieron los inicios de su relación y su presente como pareja. “Hoy tenemos a una visita muy especial: uno de los invitados es mi marido”, abrió el show la diva.

“¿Cómo va, Galma? ¿Bien? Estuvimos durmiendo juntos hoy. Te quería preguntar una cosa: ¿ronqué?”, así dio inicio la actriz a la entrevista. “Roncás siempre”, respondió el exdirigente. “Sí, ronco mucho... Y vos también. Igual, una cosa suave él”, retrucó Casán.

La pareja recordó el momento en que se conocieron, en 1991, cuando Galmarini -por entonces secretario de Deportes en el gobierno de Carlos Menem- acudió como invitado al programa A la cama con Moria. “Yo me acordaba mucho de ese encuentro”, remarcó el exfuncionario y agregó: “Fui y la pasé bien y te vi a vos que estabas muy bien”.

Casán y quien es ahora su esposo se reencontraron en 2019, cuando el político y su colega Jorge Coscia organizaban una fiesta para las elecciones de 2019 y buscaban personalidades del espectáculo y el deporte para sumarse al acto. “Cuando te vi después de 30 años, te dije: ‘Negra, qué linda estás’. Me animé a invitarte, pero no sé si te expliqué bien o mal, pero me dijiste que ibas a venir y me cagaste. Creo que no entendiste”, explicó Pato. “No, vos saraseaste un poco”, se defendió la diva entre risas.

La charla continuó con un repaso por las conversaciones sobre historia, filosofía y peronismo compartidas por ambos una vez iniciado el romance. Luego hablaron de su presente: “Estamos en una relación muy hermosa. Estamos viviendo algo muy importante. Nos estamos descubriendo”, confesó la conductora. “Así es”, coincidió su pareja.

“¿Qué es lo que más te gusta de mí?”, quiso saber la actriz. “Estás fenómena, sos buena mina, sos solidaria. Tenés muchas condiciones. Sos una gran mujer”, resumió Galmarini . Sobre los motivos que lo llevaron a pedirle casamiento, el político sumó con humor: “Yo te propuse casamiento si ibas a la cancha de Boca y fuiste...”.

En otro fragmento del programa, Casán quiso saber cuál fue la reacción de los hijos del exdirigente, que es padre de cinco, entre ellos de Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, al enterarse del vínculo. “Fue tan de improviso para todos ellos... Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: “¿Qué estás haciendo?”, explicó Galmarini. “Yo no pregunto si está bien o si está mal. Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos, y en verdad, Negra, te recibieron bien”, comentó cariñoso el entrevistado.

Hacia el final del encuentro, la actriz recordó su alegría frente a un regalo que su novio le hizo al comienzo de la relación, un libro de psicología. “Eso me encantó porque intelectualmente somos brillantes, mi amor. Somos una pareja de intelectuales en otro packaging”, se despidió la conductora dedicando un piropo a su invitado, a quien finalmente le dijo: “Vos tenés calle, cordón y vereda”.

La pareja consumó su casamiento el pasado 11 de diciembre cuando fueron juntos a La Bombonera a ver el partido que enfrentó a Boca con Club Atlético Central Córdoba y donde el equipo de Sebastián Battaglia se impuso 8-1. El político supo ser secretario de Deportes durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995) y uno de los fundadores del Frente Renovador en 2013, organización política que conduce Sergio Massa y hoy forma parte del Frente de Todos.