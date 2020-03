Catherine Fulop y su marido, Osvaldo Sabatini, preocupados por su hija Oriana, que le dio positivo el test de coronavirus Crédito: Instagram

Tras la noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala tienen coronavirus , Catherine Fulop habló con Los ángeles de la mañana y confesó que, tanto ella como su marido Osvaldo Sabatini , están sumamente preocupados por la situación.

" Ellos tuvieron síntomas pero como de una gripe : mucho cansancio, dolor de cabeza y no le sienten el gusto a la comida. Oriana empezó antes por ejemplo y a Paulo le dio más tarde", advirtió la conductora de Tardes bellas en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece .

En cuanto a cómo es su día a día en Italia, relató: "Están los médicos de la Juventus hablando con ellos todo el tiempo. Les llevan viandas para el almuerzo y la cena porque la persona que los ayudaba en la casa también está aislada".

Tras asegurar que ellos también están en permanente contacto con su hija y su yerno, Fulop contó cómo fue el momento en el que se enteraron de la noticia. "Cuando nos enteramos no fue muy agradable, más estando a distancia. Nos llamaron por videollamada para que veamos que estaban bien". Y si bien aseguró que ella está preocupada, el que más lo está sufriendo es su marido. "Al Ova te lo regalo, parece un león enjaulado, esta histérico. Se angustia mucho , no quiere ver nada en la tele", señaló.

La conductora relató con lujo de detalles cómo se enteró que su hija Oriana contrajo la enfermedad Crédito: Instagram

" Estamos como con una gran psicosis. Después de que me dieron la noticia me descompuse, era como si me hubiera comido una piedra. Me dolía la cabeza, el estómago y ya pensé... me lo agarré yo también, pero es por la situación y la angustia", aseguró la actriz que está viviendo la cuarentena con su hija Tiziana, su novio y su marido. "Al ser más es mejor. Vemos una película entre todos, charlamos y jugamos. La otra noche jugamos virtualmente a las cartas con los chicos. Lo propuso Paulo, pusimos los tres teléfonos y jugamos a distancia", indicó.

Por último, Fulop habló de la tristeza que también siente al tener a su madre lejos."Me pasa con mi suegra Bety que hacemos videollamadas. Mi mami también está solita en su casa. Es horrible la situación en Venezuela, hay regiones en que no hay agua. Imaginate si el sistema de salud ya estaba colapsado, ahora... Estamos viviendo el día a día, esperando que pase pronto si todos acatamos las ordenes", concluyó.