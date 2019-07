Mirtha Legrand, preocupada por la salud de su hermano José

Fuente: Archivo

27 de julio de 2019 • 23:23

Después de que en el mes de mayo su propia salud le diera un susto, hoy, Mirtha Legrand se encuentra preocupada por la situación de su hermano, José Martínez Suárez . El director de cine, que tiene 93 años, no se encuentra bien y la conductora lo contó durante la emisión de su programa.

"Yo con mis hermanos me veo todos los fines de semana y nos hablamos todos los días por teléfono", comenzó diciendo la diva, mientras en la mesa se hablaba de la familia. "Mi hermano está con un problema de salud que me tiene muy preocupada, pero va a salir, va a salir...", contó mientras se ponía seria. Y agregó, antes de cambiar de tema: "Le mandamos un beso a don José Martínez Suárez, lo mejor de la familia".

Unos minutos más tarde, la Chiqui volvió a referirse a sus hermanos, con quiénes tiene un gran vínculo. "Somos muy unidos los tres, nos reunimos para hablar de nuestros padres, de cómo eran, de qué comíamos cuándo eramos chicos", recordó con una sonrisa en su rostro. "Mi mamá hacía la mayonesa más rica que yo comí en mi vida, y esas cosas las recordamos siempre. También conversamos sobre nuestra niñez en Villa Cañás. A mi me encanta encontrarme con mis hermanos".

Según destacó Mirtha, los tres Martínez Suárez tienen muy buena memoria. "Somos memoriosos, a veces vemos quién tiene más memoria", relató y dio a entender que José, le gana por leve ventaja a las mellizas. "Mi hermano se acuerda los repartos de las películas enteros: quién dirigió, quiénes actuaron, todo, todo... Somos tres memoriosos, tres personas grandes pero con un cerebro que yo agradezco todos los días".

También se refirió al vínculo que la une con Goldie, su melliza. "Mi hermana es mi confidente, mi hermana es todo. Ella me analiza los programas, si me equivoco, si digo una palabra mal... nunca me hiere, nunca me dice nada desagradable, pero suavecito me dice 'mirá chiquita, tené cuidado porque dijiste tal cosa que no era lo correcto'", expresó con admiración. "También me elogia cuándo hay un programa bueno. Es mi confidente, es como mi mamá, es todo para mí", concluyó.