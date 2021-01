La primera publicación de Ana de Armas luego de separarse de Ben Affleck

Ana de Armas y su primera publicación tras separarse de Ben Affleck Crédito: Instagram: ana_d_armas

Ana de Armas hizo su primera publicación después de que se conociera la noticia de que se había separado de Ben Affleck. La actriz cubana compartió en sus historias un video donde puede verse a sus dos mascotas (Salsa y Elvis) sacando la cabeza por la ventana de su auto por uno de los espejos retrovisores. Las imágenes son en blanco y negro y de fondo se escucha música incidental.

Según trascendió la pareja terminó el pasado lunes y lo hizo teléfono mediante.People reveló que fue la actriz quien decidió dar por finalizada la relación, pero que a pesar de eso siguen hablando regularmente.

En el dulce video se puede ver a Salsa y Elvis mirando para afuera mientras el viento les da de frente, haciendo mover su pelaje. Ana los retrata a través de uno de los espejos de su vehículo mientras conduce.

Desde que se separó, Affleck estuvo pasando tiempo con sus tres hijos, fruto de su relación con Jennifer Garner, y sigue trabajando en sí mismo, de acuerdo informó una fuente a Daily Mail.

Al parecer, De Armas no quería vivir tiempo completo en Los Ángeles, el lugar elegido por el actor para poder estar más cerca de sus hijos. Según explican, la protagonista de Entre navajas y secretos ama viajar y, a sus 32 años, se considera joven y aventurera. "Cuando no está trabajando, ella quiere viajar. No quiere quedarse quieta en Los Ángeles", explicó la fuente al citado medio.

Affleck, quien justo después de separarse habría dejado en el contenedor de basura un poster gigante de su ex en la calle, tiene proyectos: es uno de los protagonistas de The Tender Bar, el film dirigido por George Clooney que se verá por Amazon Prime Video.

Cuentan que cuando compartieron set en Deep Water, que se estrenará en el verano estadounidense, la química entre De Armas y Affleck era tan evidente que todos hablaban de eso. Pero fue tiempo después cuando decidieron llevar el romance un paso más adelante, y durante la pandemia del coronavirus le dieron rienda suelta al amor: pasaron la cuarentena juntos y parecía inevitable que ella se mudara de manera definitiva a la casa de su novio. Sin embargo, eso nunca sucedió.

Una fuente contó a People que Affleck estaba realmente triste por la separación, ya que él había puesto mucho de sí para que la relación funcionara.

