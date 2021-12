La profunda reflexión de Benjamín Vicuña: “Tengo que aprender a vivir y a ser feliz, a disfrutar el momento”

Abierto a hablar del amor y de cuestiones laborales, pero reacio a emitir algún tipo de opinión sobre el escándalo que envuelve a su exmujer, La China Suárez, y que hoy es tema de conversación en todos lados: el WandaGate. Así se mostró Benjamín Vicuña recién llegado de Chile, donde festejó sus 43 años con un proyecto personal que lo tiene entusiasmado: un perfume que llevará su nombre.

Interceptado por un móvil de Intrusos, el actor trasandino se mostró amable y despejó las dudas del periodista, que lo acompañó desde la puerta del Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta la puerta del taxi. Lo primero que quiso compartir Vicuña fue su nuevo emprendimiento. “Tuve la suerte de poder lanzar un proyecto personal. Es un perfume”, reveló el actor. “Es un proyecto que viene hace dos años. Lo diseñé, y también va a arribar a la Argentina, Colombia, México. Es un proyecto bien ambicioso de un laboratorio muy grande”, destacó. Luego contó que va a estar en el país en marzo y que se va a llamar “Benjamín”.

Consultado sobre el profundo y emotivo posteo que hizo por su cumpleaños, el actor contó que tuvo que ver con cómo lo encuentran los 43 años y de cómo lo han ido sorprendiendo ciertas cosas de la vida. “¿Qué esperás para este segundo tiempo?”, quiso saber el periodista. “ Espero básicamente salud, amor, cariño. Espero que mis hijos estén bien. Lo mismo que esperamos todos. Y corregir algunas piezas para estar mejor, para jugar mejor ”. “¿Qué cosas le falta aprender a Benjamín?”, insistió Rafa. “Muchísimas cosas -se sinceró el actor-. Partiendo por aprender a vivir y a ser feliz, a disfrutar el momento, cosas que son básicas”.

Consultado sobre si le gustaría volver a enamorarse, Benjamín no dudó ni un instante: “Me encantaría, por supuesto. Todos tenemos, iba a decir ‘el deber’, pero creo que es mejor decir ‘el derecho’ a hacerlo”. “El amor duele”, acotó cuando escuchó al cronista diciendo que por amor se hacen muchas locuras y pavadas. “El amor es hermoso y tengo mucho amor. Gracias a dios tengo mucho amor de mis amigos, de mi gente, de mi familia, de mis hijos. Yo creo en el amor en todas sus formas. Lo puse en el posteo”.

Sobre el final, y ante la consulta por su opinión al respecto de la entrevista de La China Suárez con Alejandro Fantino, Vicuña fue contundente: “No opino de eso”, disparó y se metió rápidamente en el taxi que lo esperaba .

Un sentido mensaje de cumpleaños

El lunes pasado Vicuña cumplió 43 años y, como suele hacer en los momentos más especiales de su vida, compartió por medio de su cuenta de Instagram un sentido mensaje.

Con su característico tono poético, Vicuña relató: “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski”. Junto al texto compartió tres fotos, una de cuando era un niño, otra de vinilos de músicos como Charly García o la banda Queen y una tercera de teléfonos a disco.

En este sentido, el artista reveló que en este tiempo logró volver a encontrarse consigo mismo, aunque confió: “Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental, pero no es todo; marca, pero no define”.

Luego, lanzó una frase que cobra un sentido especial si se la vincula a la terrible pérdida de su hija Blanca, en 2012, cuando la niña tenía solo 6 años. “Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro”.

En su publicación, Vicuña se mostró más seguro y decidido que nunca a cómo enfrentará su vida de aquí hacia el futuro, y resaltó: “Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”. Seguido a esto, el actor enumeró una serie de agradecimientos, que no fueron del todo condescendientes: “ Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron ”.

Finalmente, Benjamín se llamó a ir “por un segundo tiempo, con más herramientas para ser feliz” y sostuvo que lo hará acompañado por sus hijos, que le “llenan el alma y orientan cada segundo”. Para cerrar, el artista escribió una profunda frase: “La vida y sus obstáculos, que no son más que una escalera al cielo”.