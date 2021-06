La razón por la que Anita Pauls decidió no vacunarse contra el Covid, en los Estados Unidos

Mientras disfruta de su último mes de embarazo en Los Ángeles, Estados Unidos, Anita Pauls reveló la razón por la cual decidió no vacunarse contra el covid.

“Él se vacunó y yo no me vacuné”, dijo en se referencia a Brian, su pareja. “La médica me dijo que me vacune porque las embarazadas tienen más riesgo de morir, somos como alto riesgo”, explicó durante una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

“Cuando me tocaba sacar el turno, vi que tenía que firmar un montón de papeles que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas, así que si tu bebé sale con anomalías o alguna deformación, ‘no nos hacemos cargo’. Ya leer todo eso...”, contó sobre lo que vivió al momento de intentar inscribirse.

Fue en ese momento que Pauls optó por esperar al nacimiento de la beba para recibir la primera dosis. “La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos querés seguridades con respecto a que a tu bebé no le pase nada a largo plazo, eso no te lo va a decir nadie, porque la vacuna acaba de ser inventada”, argumentó.

“Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé. Prioricé que no le pasara nada a ella”, agregó antes de contar cómo pasa estos últimos días de embarazo. “Tomando las precauciones para yo no contagiarme, porque si yo no me contagio, no le va a pasar nada malo”.

La hija de Mirta Busnelli reveló hace un tiempo que está muy feliz con la llegada de su primer bebé. “Los primeros tres meses fueron la muerte. ‘¿Por qué me metí en esto?’, pensaba. Muchas náuseas, mucho cansancio. Me mataba la culpa porque por las náuseas no tenía nada de hambre y yo me decía: ‘No lo quiero matar de hambre, pobrecito mi bebé’. Después todo se acomoda y empieza el disfrute y ¡a comer a pleno!”, le contaba a ¡HOLA! Argentina, en una entrevista en exclusiva.

Con fecha de parto para finales de junio, la actriz no ve la hora de tener a su niña en brazos para poder disfrutarla. “Me gustaría construir con mi hija la misma relación de honestidad mutua que tenemos con mi mamá. Un vínculo honesto por sobre todas las cosas”, concluyó.

LA NACION