La modelo se enteró en vivo que su novio, Juan Martín del Potro, tuvo algo con Pata Villanueva

Las entrevistas de Estelita, el conocido personaje que interpreta Jey Mammon, se caracterizan por abordar sin tapujos temas como el sexo y la intimidad de los famosos. El lunes por la noche, la invitada a participar del segmento que tiene el humorista en el programa Modo Noche, fue Pata Villanueva, quien terminó relatando un encuentro con Juan Martín del Potro que sorprendió a la conductora del envío y actual novia del tenista, Sofía "Jujuy" Jiménez.

"¿Cuál fue la mayor diferencia de edad que tuviste alguna vez con una persona con la que saliste?", quiso saber la modelo, en medio de la entrevista. "Con Luciano Castro, te contesto yo", se apuró a responder Mammon. "Si, 20 años me llevaba con él, pero hay otro que no lo puedo decir", dijo Villanueva dejando sorprendidos a todos.

"Es conocido, pero si lo digo armo quilombo", aclaró mientras todos pedían que cuente de quién se trataba e intentaban descifrar el nombre del famoso. "Estamos hablando del más joven, que no era actor, era deportista", aclaró Villanueva.

La emoción del dato quedó atrás y el programa siguió adelante como si nada, hasta que Mammon decidió ir directo al grano. "Sería muy feo de mi parte preguntarte esto, no lo quiero hacer porque no me gusta meter el dedo en la llaga. ¿Vos saliste con Del Potro?", inquirió punzante.

"No, solo tuve un acercamiento", confesó Pata, quien se lleva 37 años con el tenista. En el mismo instante en que se reveló lo que pasó entre Del Potro y la modelo, las cámaras enfocaron a Jiménez, que miraba sorprendida a la invitada sin poder creerlo. Mientras Jujuy tosía y se abanicaba, la exmodelo comenzó a aclarar un poco la situación. "Era muy chico. Yo no sabía que ella era la novia de él", dijo en referencia a la conductora.

En ese momento, Jujuy se paró y se acercó hasta el sillón en donde se hacía la entrevista. "No sabía yo", le contestó a Pata. "Fue un beso hace muchos años, cuando él era muy chico. Yo estaba casada, me fui a ver un partido de la Copa Davis, que la ganó, y resulta que cuando fui al VIP y le pedí una foto, todos empezaron a decir 'pico, pico', y él me dio un chupón y salio en el diario", relató Villanueva.

"No sabia nada de esto, me estoy enterando ahora. Tampoco tiene nada de malo, porque él tiene su historia y yo la mía", aseguró Jiménez. "No pasó nada más que eso. Es más chico que mi hijo, imaginate", la consoló Pata.