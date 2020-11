La reacción de Noelia Marzol al realizarse su primera ecografía

La actriz y bailarina se mostró muy emocionada al realizarse la ecografía Crédito: Instagram

"Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijo. Gracias a todos por lo mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia", escribió hace unas horas en Instagram Noelia Marzol, acompañando sus palabras con una imagen en la que se la ve junto a su pareja, Ramiro Arias, tocándose la pancita de embarazada.

Si bien se trata de la confirmación oficial de la actriz de su embarazo, el miércoles Marzol le contaba a LA NACION la hermosa noticia. "Estoy de casi 10 semanas. No me estoy sintiendo muy bien, estoy con náuseas y muy cansada, pero sé que es normal. Se me juntó con el estreno de Auto Sex y las grabaciones de la nueva temporada de Millennials. Pensábamos que iba a llegar más adelante, pero estamos muy felices. Estoy con algunos miedos, pero creo que todo es normal. Y Rami se pone la 10, me da ánimos, me apoya... Estamos muy felices", manifestaba.

El futbolista también decidió compartir un posteo alusivo en Instagram: nada menos que el momento de la primera ecografía. "¡Esa risita es todo lo que está bien!", escribió Arias, en referencia a la reacción de Marzol cuando le mostraban la imagen de su primer hijo. "¡Gracias mi amor! Me hacés la mujer más feliz del mundo. Te amo", le respondió la bailarina.

Marzol y Arias se conocieron cuando él fue a ver la obra Sex, viví tu experiencia, de la que ella forma parte. El 27 de septiembre de este año, se comprometieron. Luego de postear en sus redes una foto de una caja con forma de corazón con un anillo dentro, no pudo disimular lo que ello implicaba. LA NACION consultó por entonces a Noelia sobre una posible boda, y ella confirmó la noticia. "Así es, Ramiro me hizo la propuesta el sábado por la noche", contaba, muy feliz.

La pareja había experimentado una turbulencia en agosto cuando, tras cuatro meses de cuarentena, decidió separarse. Al poco tiempo, ya se los vio de nuevo juntos bajo el mismo techo. "Es difícil la convivencia tan intensa. Él se quedó sin fútbol y no sabemos cuándo vuelve, eso lo estaba afectando y a mí también", había contado Marzol en Intrusos, cuando le preguntaron cuál había sido el motivo de la ruptura.

"Nos estábamos matando por pavadas: quién lava los platos, quién se baña primero, no era sano, yo estaba trabajando desde casa, grabando tres veces por semana, moviendo todo de aquí para allá, y todo eso era estresante para los dos", contó, respecto a cómo era la cotidianidad. De todos modos, el amor fue más fuerte y ahora se encuentran esperando su primer hijo, y con planes de casamiento.

