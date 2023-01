La reaparición pública de Jane Fonda: “La quimioterapia me golpeó muy duramente”

escuchar

Jane Fonda abrió su corazón y reflexionó sobre su difícil experiencia con la quimioterapia. En septiembre, la actriz había revelado que le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin y hace un mes, en diciembre, reveló que su cáncer está en remisión, pero admitió que la quimioterapia la “golpeó muy duramente”.

“ Fue la primera vez que pensé: ‘Bueno, esto es lo que experimenta la mayoría de la gente’. Porque el tipo de quimioterapia que estaba tomando no era tan mala al principio ”, dijo durante una charla con Entertainment Tonight, señalando que el tratamiento se volvió más agotador a medida que pasaba el tiempo.

La actriz también contó que se enteró de que su cáncer estaba en remisión justo antes de cumplir 85 años, lo que le dio un motivo mayor para celebrar, pero también le permitió reflexionar sobre la mortalidad, algo que, según ella, es importante hacer. “ Pienso mucho en la muerte. Lo he hecho durante los últimos 30 años”, le dijo Fonda al medio. “Creo que es algo saludable. Es difícil vivir bien si no piensas en la muerte. Es parte de la vida ”.

Jane Fonda junto a Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field en el Palm Springs International Film Festival, donde presentaron la película 80 For Brady Chris Pizzello - Invision

“Otras culturas no tienen tanto miedo de pensar en la muerte como nosotros”, continuó. “Yo paso mucho tiempo pensando en ello y eso ha hecho que mi vida sea mucho mejor. Y cuando te diagnostican un cáncer, piensas aún más en eso y quieres asegurarte de que haces las cosas que quieres hacer mientras estás viva, para que cuando llegue el momento no tengas muchos remordimientos ”.

La actriz reapareció de manera pública este fin de semana, al unirse a sus colegas Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field durante la presentación de la película 80 For Brady en el Palm Springs International Film Festival. De muy buen ánimo, Fonda se destacó por su elegancia al elegir un sobrio traje negro combinado con una blusa gris y zapatos a tono.

La protagonista de filmes como Barbarella y Descalzos en el parque anunció que su cáncer estaba en remisión a través de un posteo en Instagram, compartiendo una foto de ella en una manifestación por el clima en Washington, DC. “ La semana pasada, mi oncólogo me informó que mi cáncer está en remisión y que por eso puedo suspender la quimioterapia ”, indicó en su blog oficial, en una publicación que tituló “El mejor regalo de cumpleaños”.

“Me siento tan bendecida, tan afortunada... Les agradezco a todos los que oraron por mí y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que esa buena energía jugó un papel importante. Estoy especialmente feliz porque mientras mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, con solo unos días de cansancio, la última sesión fue muy dura y duró dos semanas”, reveló.

La actriz, quien además es una reconocida activista por los derechos humanos y ambientales, indicó: “Los efectos desaparecieron justo cuando viajé a Washington para participar del primer Viernes de Simulacro de Incendio [una iniciativa que reúne a los bomberos de los Estados Unidos con la idea de propiciar un mundo más limpio y saludable]. Gracias a Dios, eso me mantuve ocupada durante toda la semana”.

Jane Fonda en el Palm Springs International Film Festival Chris Pizzello - Invision

A principios de septiembre, junto a una foto suya, la intérprete informaba: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia”.

La protagonista de Grace and Frankie explicó en aquella oportunidad que se trataba de un tipo de cáncer tratable y dijo que un promedio de un 80 por ciento de las personas que lo padecen suelen recuperarse. Por ello y por no concernir a un tipo de tumor más severo, la actriz afirmó sentirse “muy afortunada”. Y agregó: “También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien”, reflexionó Fonda.

En todo el mundo, más de 70 mil personas son diagnosticadas con la enfermedad cada año. Estos números, respaldados por el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), muestran que el linfoma es la enfermedad oncológica de la sangre más común entre los adultos.

Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos, especialmente en la parte del cuerpo donde comienza a crecer el linfoma. Las áreas comunes en donde se pueden palpar los ganglios linfáticos con los dedos son la ingle, la axila, el cuello, detrás de los oídos y la parte posterior de la cabeza. Pero también hay ganglios linfáticos en otras zonas del cuerpo como el tórax y el abdomen. Además, los síntomas pueden incluir la fiebre, sudores nocturnos, cansancio, tos, picazón y pérdida de peso.

