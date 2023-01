Zoe Saldana, de entrecasa: un amor intacto de 10 años, su pasión por la Argentina y los secretos detrás de un buen mate

escuchar

Zoe Saldana ha formado parte del elenco de las películas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel, como protagonista de la saga Guardianes de la Galaxia y Avengers. Además, la icónica actriz se luce en Avatar: el camino del agua, el film de James Cameron que consiguió, a fines del año pasado, superar a Top Gun: Maverick en la taquilla. Pero la actriz latinoamericana radicada en Estados Unidos deja en claro, cada vez que puede, que no es su fama sino su matrimonio el que considera su mayor éxito en la vida .

Zoe Saldana disfruta de su vida en pareja junto con el artista italiano Marco Perego con quien lleva una década de matrimonio x17/The Grosby Group

Zoe Saldana y su esposo Marco Perego siguen locamente enamorados después de casi diez años de su enlace oficial. La pareja suele mostrar públicamente su afecto en cada evento al que asisten y recientemente fueron captados por los paparazzi besándose apasionadamente después de aterrizar en Los Ángeles junto con sus tres hijos: Bowie, Zen y Cy.

Perego y Zaldana fueron captados por las cámaras mientras se besaban, poco después de aterrizar en Los Ángeles x17/The Grosby Group

Su amor por Argentina y el mate

La actriz dominicana conoce el mate desde chica. “Cuando yo era jovencita y vivía todavía en la República Dominicana, tenía unos amigos que eran chilenos y argentinos e iban a la misma escuela que yo”. Así, entre examen y examen, Saldana le tomó cierto sabor: “ La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en un examen que yo acredité el buen resultado al mate ”.

Luego, cuando terminó el colegio, abandonó la costumbre pero cada tanto tomaba mate con sus amigas. Unos diez años después, la actriz se reencontró con la tradicional bebida y ahora se convirtió en una fan. “ No fue hasta que me encontré con una maquilladora, que es ahora mismo mi maquilladora, que se llama Vera Steimberg, que es una ´súper boluda´ de Buenos Aires, que yo regresé y me pude reencontrar con mi romance con el mate ”, cuenta en el video mientras comienza a mostrar cómo se debe preparar un buen mate.

“Me gusta mucho. Disfruto el hecho de que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. Como Vera es muy chus, entonces le pone un filtro de tela porque ella es una señora muy orgánica. Ya he aprendido que cuando te lo sirves debes apoyarlo en la otra palma de la mano para sacarle el polvo. Sé que le ponemos el calimete –bombilla- como decimos en la República Dominicana.”

Zoe reveló en el video también que prefiere el mate dulce: “A mí me gusta con un poquito de azúcar; si le pongo, puedo beber mucho mate. Pero si no le pongo azúcar solamente bebo un poquito y ya basta porque la amargura del mate como que me cansa muy rápido”.

Entre los trucos que le enseñó su maquilladora para tomar un buen mate es que el agua no debe hervir nunca: “Otra cosa que aprendí es a no echar el agua por completo hasta arriba sino dejar un poquito de yerba seca. Trato de no quemarme la boca, pero siempre que me lo preparo yo, me termino quemando. No es así con Vera que prepara unos mates espectaculares”.

Siempre orgullosa de su ascendencia latinoamericana, Zoe Saldana se sumó a la fiebre mundialista y a los festejos en redes sociales por el triunfo de nuestra Selección durante el mes de diciembre. Su fervor por la actuación del equipo albiceleste se vio reflejado en varias stories que le dedicó a la Argentina y su triunfo en Qatar.

La actriz latinoamericana radicada en Estados Unidos conoce el mate desde chica y festejo en las redes el triunfo de Messi en el Mundial Captura

Entre las publicaciones que compartió en sus historias de Instagram, se la vio brindando por el triunfo argentino. También seleccionó una foto donde se puede ver a Messi levantando sus brazos en pleno festejo. Y, en otra, la protagonista de Avatar subió la imagen de una pelota con los colores celeste y blanco.

