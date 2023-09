escuchar

Este jueves por la noche, fue el gran debut de Stefano “Yeyo” De Gregorio y la influencer Martu Morales en la pista del Bailando (América). Pero para llegar a uno de los programas más vistos de la televisión argentina, el actor tuvo una larga trayectoria en telenovelas. Uno de sus personajes más recordados fue el de Tomás, de Floricienta, y en el streaming de su programa Biri Biri (República Z) relató una insólita anécdota que le tocó vivir en el set de filmación junto a un mono.

Stefano, quien es nativamente actor, tiene múltiples facetas y este año se transformó en un streamer de Twitch, en un bailarín para el certamen conducido por Marcelo Tinelli y también en panelista de un programa de streaming llamado Biri Biri, que protagoniza junto a Mica Lapegüe, Juli Puente y La Tía Sebi.

"Yeyo" De Gregorio contó la anécdota con un mono en el set de Floricienta

En diálogo con sus compañeros de streaming, Yeyo de Gregorio tomó la palabra. “¿Sabían que en Floricienta tuvimos que hacer una escena con un mono? Contrataron un mono para cuatro capítulos”, introdujo para sorpresa de todos en el programa.

Luego relató cómo fue la experiencia. “Nos llevábamos bárbaro con el mono. Como interactuaba con Tomás, el personaje que hacía en Floricienta, lo trajeron unos días antes para que el mono me conozca, para que esté en el camarín conmigo y el dueño. El dueño me hacía darle comida”, señaló.

Yeyo De Gregorio en Floricienta. Captura (Telefe)

Lo que comenzó como algo extraño para él, se convirtió en una grata experiencia, ya que el animal se adaptó a todo el ambiente del set de filmación. “Primero me lo trajeron al camarín. Re copado el mono. Yo jugaba a la play y me lo ponían al lado. Me tocaba los botones. Me llevaba bárbaro con el mono, entraba al estudio con el mono en mi hombro. Éramos best friends”, indicó.

Pero luego ocurrió lo peor. “Llega el momento de la escena, arranca la escena. Listo, hacemos el ensayo, sale bárbaro, piden que pongan al mono. Dicen ‘vamos a grabar, dale Stefano cuando quieras. Acción’, y me muerde el dedo de una. No sabés, todo el dedo sangrándome, vienen y me arrancan al mono. Me quería morir, el mordisco que me pegó”, relató.

Ante la pregunta de uno de sus compañeros, el actor contó cómo fue el final de esa escena que tuvo que ser modificada. “No, lo sacaron al mono e hicieron un plano insert de él, pero no me lo volvieron a poner, porque si me volvía a morder se pudría todo”, concluyó.

El fragmento fue recortado y compartido en la cuenta de República Z y la anécdota tuvo más de 100 mil likes. En la caja de comentarios hubo una infinidad de comentarios divertidos al respecto. “Capaz las luces lo pusieron nervioso”, “Para mis amigas que pensaban que era a la única persona que la mordió un mono”, “Me encantó la historia”, “Sí, me acuerdo de ese mono que aparece en la segunda temporada”, “Era el mismo monito que salió en Casi Ángeles capítulo 1, temporada 2. Nico en una entrevista también dijo que el monito lo mordía”, “No saben lo que son capaces de hacer un mono”, fueron algunos de los miles de mensajes.