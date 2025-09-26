La reflexión de Juana Viale después de participar de una competencia de triatlón en San Pablo: “Logré lo impensado”

Este viernes, Juana Viale compartió un mensaje en su sus redes sociales para referirse a su participación en uno de los desafíos deportivos más exigentes del circuito internacional: la carrera Ironman, que se llevó a cabo en San Pablo.

Después de un año de preparación, la actriz y conductora logró concretar el recorrido en 6 horas y 39 minutos, en medio de compromisos laborales y familiares, por lo que el acompañamiento de su pareja, Yago Lange, fue clave para alcanzar el objetivo.

Juana Viale y Yago Lange disfrutan de presentarse juntos a distintos desafíos deportivos (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

En el triatlón de larga distancia organizado por la World Triathlon Corporation (WTC), los deportistas deben nadar, andar en bicicleta y correr en un tiempo límite de 17 horas. Una vez superada la prueba, Viale no dudó en dirigirse a sus seguidores y compartir con ellos cómo atravesó la exigida experiencia.

Fue en el medio de una agenda repleta de eventos y compromisos familiares y profesionales (que incluyen teatro, streaming y televisión), que la conductora se hizo el tiempo para entrenar. A lo largo de varios meses, Viale se preparó física y mentalmente para superar el gran desafío deportivo. “En un año logré lo impensado. Madre de tres. Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo, mis entrenamientos. Mi meta para ese 21 de septiembre”, reveló Viale al recordar la perseverancia con la que contó para hacerle frente a la competencia. Cabe destacar que antes de participar en triatlón de San Pablo, su entrenamiento no tenía un nivel profesional, si bien a la actriz siempre le apasionó la natación, en lo que refiere a correr y andar en bicicleta su preparación era insuficiente.

En el proceso de preparación la actriz tuvo que sortear varios obstáculos. Un mes antes de la competencia, Viale sufrió una lesión en la rodilla que la obligó a cancelar su entrenamiento de carrera y, cuatro días antes del Ironman, decidió someterse a una infiltración para poder presentarse al desafío. “Los 21 K fue mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración”, comentó sobre sus sensaciones previas.

El esfuerzo no fue en vano: Viale se desafió a sí misma, tomó coraje y voló hacia Brasil, con la meta en la mente y un plan de acción con el que logró hacerle frente a la competencia sin descuidar sus responsabilidades familiares. “Organizando a distancia la vida de mis hijos. Quién los lleva, quién los trae, todo”, apuntó. El sábado verificó su bicicleta, revisó su equipamiento y puso a prueba su rodilla, sin saber cuál sería su reacción durante la carrera.

Finalmente llegó el día y la determinación fue más fuerte que cualquier inseguridad: “Miedo. Adrenalina… Y la certeza que tenía que llegar”, recordó sobre los minutos antes de la largada. El apoyo incondicional de su novio, Yago Lange, resultó indispensable a lo largo de la experiencia: “Todo esto no lo hubiese logrado si Yago no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando lloraba, o cuando mi cuerpo no podía más”.

Viale le brindó en su mensaje un especial reconocimiento a su novio, Yago Lange Gerardo Viercovich - LA NACION

Todo esfuerzo trae su recompensa y finalmente el domingo la actriz logró lo que se había propuesto: en seis horas y 39 minutos recorrió los 1,9 kilómetros de natación, los 90 kilómetros de ciclismo y los 21 kilómetros de carrera a pie.

La satisfacción que sintió una vez que alcanzó el objetivo fue absoluta: “Llegué y fui feliz haciendo deporte. Superándome a mí misma. Seis horas, treinta y nueve minutos. Y fueron las seis horas y treinta y nueve minutos más épicos que experimenté”, reflexionó.