La relación de Marcos Gastaldi con Mick Jagger

Marcos Gastaldi, exbanquero y empresario, exmarido de la conductora de Marcela Tinayre y padre de su hijo Rocco, murió este domingo, luego de haber sido internado una semana atrás por una infección de la que no pudo reponerse. Recordemos que Gastaldi sufría también de la enfermedad de Parkinson.

"A pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", manifestaba Marcela.

Una de las anécdotas que vinculaban al empresario con el mundo del espectáculo tiene como figura central a Mick Jagger y a las numerosas jornadas que compartía en familia con el músico cuando se encontraba en la Argentina.

Juana Viale fue la encargada de contar, en las mesazas en las que está reemplazando a su abuela -La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand- que Marcos y su hermano, Federico, siempre fueron muy amigos de Mick Jagger y Rod Stewart, por lo cual la presencia del líder de los Rolling Stones en su adolescencia era habitual.

"Nunca me voy a olvidar. Tenía 15 años y mamá [Marcela] un día me dijo: 'mirá que viene Jagger a casa, no lo molestemos, se quiere sentir tranquilo'. Marcos tenía cuatro hijos en ese momento, y obviamente que yo me fui porque me avergonzaba sacarme fotos y eso, va contra mi religión", bromeó la actriz. Sin embargo, después se enteró que el resto de la familia se había quedado a comer fideos con el músico.

"Pero tuve mi revancha, fue un día en el que no estaban ni Marcos ni Marcela, y mamá me pidió que hiciera un asado, y yo no podía con esa presión, así que llamé a un amigo, pero no le dije para quién era el asado. Cuando vio la mesa cómo estaba preparada no entendía. Yo me senté al lado de Jagger, comimos un asadazo de mi amigo, y otra vez comimos en otra casa", añadió Juana, revelando que nunca lo hicieron cantar porque se trataban de cenas muy tranquilas a pura charla con el artista británico.

"Mick Jagger es muy simple, caballero, para él siempre fui 'la hija de Marcos'", apuntó Juana, dado que, a pesar de que no era su papá biológico, Jagger la asociaba con Gastaldi por su presencia en las veladas y por el matrimonio del exbanquero con su mamá Marcela.