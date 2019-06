El artista británico, de 72 años, trató de hipócrita al presidente ruso Fuente: Reuters

Rocketman, la biopic que narra las vivencias, amores y adicciones que marcaron la vida de Elton John , fue a principios de este mes parcialmente censurada en Rusia, donde se ordenó suprimir las escenas de drogas y sexo entre hombres.

Los productores del film y el propio artista reaccionaron entonces con las siguientes afirmaciones: "Rechazamos de manera contundente la decisión de censura en el mercado ruso. Que el distribuidor local haya encontrado necesario editar determinadas escenas, negándole a la audiencia la oportunidad de ver la película tal como fue pensada, es un triste reflejo del mundo dividido en el que aun vivimos y de cómo puede ser tan cruelmente no aceptado el amor entre dos personas. Creemos en construir puentes y abrir un diálogo", escribió entonces el astro británico en su cuenta de Twitter, lamentando la medida.

En una reciente entrevista con The Financial Times, el presidente ruso, Vladimir Putin , fue consultado acerca de sus políticas anti-LGBTQ, que incluyen la prohibición de la propaganda homosexual desde 2013. "Hemos sido condenados por nuestra presunta homofobia pero no tenemos ningún problema con las personas LGBT. Déjalos vivir como lo deseen, pero algunas cosas nos parecen excesivas. Afirman ahora que los niños pueden desempeñar cinco o seis roles de género", indicó el mandatario.

"Que todos sean felices, no tenemos ningún problema con eso", agregó. "Pero no se debe permitir que esto eclipse la cultura, las tradiciones y los valores familiares tradicionales de millones de personas que conforman la población central", insistió.

Elton John se hizo eco de estos comentarios y emitió un comunicado en respuesta al presidente ruso, acusándolo de "hipocresía" en lo referido a su discurso de respeto hacia los derechos del colectivo LGBTQ.

"Estimado presidente, me enojé profundamente cuando leí su reciente entrevista en The Financial Times. Estoy totalmente en desacuerdo con su opinión de que las políticas de seguimiento que abarcan la diversidad multicultural y sexual están obsoletas en nuestras sociedades", escribió.

Tras ello, agregó: "Encuentro una contradicción en su comentario de que quiere que las personas LGBT 'sean felices' y de que 'no tenemos ningún problema', mientras los distribuidores rusos censuran en gran medida la película sobre mi vida eliminando todas las referencias a mi verdadera felicidad a través de mi relación de 25 años con David [Furnish] y la crianza de mis dos hermosos hijos. Eso me parece una hipocresía", remarcó el músico.

El cantante finalizó su carta con la siguiente reflexión: "Me enorgullece vivir en una parte del mundo donde nuestros gobiernos han evolucionado para reconocer el derecho humano universal a amar a quienes queremos. Y estoy realmente agradecido por el avance en las políticas gubernamentales que han apoyado legalmente y permitido mi matrimonio con David. Esto nos ha traído un tremendo consuelo y felicidad", subrayó.