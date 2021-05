Juana Repetto habló de cómo cambió su cuerpo con el embarazo: “¿Es normal?”

Juana Repetto es muy activa en las redes sociales y suele compartir postales y situaciones relacionadas a su rol como madre. En las últimas horas, la actriz, que está embarazada de ocho meses, le contó a sus seguidores cómo está cambiando su cuerpo a medida que avanza la gestación.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto espera el nacimiento de Belisario para fines de junio. Se trata de su segundo hijo, ya que ella es mamá de Toribio, de cuatro años. Pero el primero con su marido Sebastián Graviotto, con quien se casó en noviembre pasado.

“Me estaba bañando y noté que se me empezó a hinchar el tobillo. Venía bárbaro. Yo a esta altura con Toro pensaba 25 kilos más ahora, yo tenía el pie hinchado, pero tenía la vida hinchada. ¿Es normal? Estoy en semana 33”, contó Juana en un video que compartió en sus Stories de Instagram.

Juana Repetto reflejó los cambios de su cuerpo a los ocho meses de embarazo - Fuente: Instagram

La actriz también les contó a sus seguidores que tenía problemas don el sueño. “Octavo mes de embarazo. Lo mal que estoy durmiendo, ¿les pasa? Me levanto a hacer pis tres veces, también me levanto porque estoy incómoda y por los despertares me despabilo... Tardo años en volver a conciliar el sueño”, escribió junto a una imagen de ella en la cama.

Juana Repetto reveló que tiene problemas para dormir, producto de su embarazo de ocho meses. Instagram: @juanarepettop

La artista quiso conocer las experiencias de otras usuarias gestantes y armó una encuesta que tenía como opciones: “Me pasan todas”, “Solo incomodidad”, “Solo insomnio” y “Duermo genial”.

Pero las dolencias no terminaron ahí, horas más tarde, Juana contó que estaba padeciendo la acidez. “¿Y ahora con una acidez que me desmayo?¿Es normal o no?”, indagó en Instagram junto a una nueva foto de ella con cara de indignación.

Juana Repetto está embarazada de ocho meses y les contó a sus seguidores que tiene mucha acidez. Instagram: @juana

Belisario es el primer hijo que va a tener con su marido, pero el segundo de ella, y esto le genera inquietudes frente a algunas cuestiones de crianza, según reveló en la red social. “Hay muchas cosas que al convivir con Toro, Sebi fue adoptando y viendo resultados que también le cierran. Así que con su apoyo estamos yendo para el mismo lado. En lo personal siento que me va a costar un montón delegar y negociar. Siempre hice lo que me pareció mejor para mi primer hijo sin tener que consultar con nadie”.

Más allá de todo, “Juanita”, como la sigue llamando Reina Reech, aseguró que espera ansiosa la llegada del nuevo integrante de su familia. “Estoy con expectativa, vértigo, algo de ansiedad y mucho amor”, afirmó.

LA NACION