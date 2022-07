La sorpresiva decisión que tomó María Fernanda Callejón tras su explosiva separación de Ricky Diotto

Luego de más de una década juntos, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto tomaron la decisión de separarse. El anuncio llegó días atrás, a través de Instagram. “Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”, escribió la actriz en su posteo.

Los rumores de crisis los sobrevolaron por meses y la propia Callejón había explicado en LAM (América TV) que estaban navegando una situación muy compleja, pero que aspiraban a salir más fuertes de la tormenta. Sin embargo, finalmente comunicaron su ruptura, siempre priorizando el bienestar de su hija, Giovanna.

En medio de la filtración de unos chats explosivos de Diotto, su expareja sorprendió el sábado cuando acompañó al odontólogo y músico a su nuevo departamento y mostró el lugar en sus Stories de Instagram. “Y acá estamos... en el nuevo departamento de papi. La casa nueva de Gio”, describía Callejón mientras registraba los pormenores de la mudanza.

“Tomando mate y ayudándolo a papi a acomodar el departamento, como corresponde”, dijo mirando a cámara y con el tema de Alejandro Lerner “Volver a empezar” sonando de fondo.

“Estamos acá por Gio porque primero que todo... ¡Somos familia!”, concluyó, dejando en claro que no había malestar con Diotto ni ninguna clase de escándalo que pudiera afectarlos.

En el posteo en el que anunciaba su separación, Callejón manifestaba: “Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y como familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible”.

Asimismo, brindaba detalles sobre cómo se tomó la difícil decisión: “Luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos”.

“Agradecemos el respeto por nuestra intimidad en este difícil momento que nos encontramos transitando, sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de 6 años”, finalizaba su publicación. Diotto, por su parte, también se pronunció en sus redes sobre la ruptura: “Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer; fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional, nació nuestra hija, que hoy es lo más importante y lo que tenemos y debemos proteger“, expresó.

El exmarido de Callejón también se mostró muy reflexivo en su texto: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca; simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna. Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos. Dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz”.

Separación... ¿Y escándalo?

El viernes, en el programa de eltrece, Socios del espectáculo, la panelista Karina Iavícoli reveló la razón por la que Callejón y Diotto se separaron y mostró chats alusivos que generaron revuelo inmediato.

Filtran el motivo por el cual Fernanda Callejón se separó de Ricky Diotto

La periodista señaló que tenía los chats desde marzo y en ellos se pueden leer las razones brindadas por Diotto sobre la ruptura. “Mis hijas nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”. Además, la panelista reveló las razones de la separación: “Él mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M (...) él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados”, aseguró.