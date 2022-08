La sorpresiva despedida de Señorita Bimbo de LPA: “Fue un orgullo estar en un programa que enojó moralinas de cartón”

El programa de Florencia Peña, La Puta Ama, sufrió una baja. Recientemente, María Virginia Godoy, conocida como Señorita Bimbo, confirmó mediante las redes sociales que ya no formará parte del ciclo y dio a entender que se debe a una cuestión personal.

El equipo que acompaña a Peña estaba inicialmente conformado por Diego Ramos, Señorita Bimbo y Dan Breitman, quienes proponían ponerle un toque de humor a las noches del canal . El pase de la actriz de Telefe a América TV había generado muchas expectativas, especialmente porque se esperaba que con el cambio de horario y de formato le diera más lugar a sus dotes de comediante e histrionismo. Sin embargo, la propuesta no fue del todo bien recibida en un comienzo por parte de la audiencia, que manifestó sus críticas en las redes sociales. Sin embargo, con algunos pequeños ajustes, el programa siguió adelante y consiguió asentarse en la grilla del canal.

Diego Ramos, Flor Peña y Dan Breitman protagonizaron un musical en el estreno de LPA por América TV Captura de video

En las últimas horas, Señorita Bimbo anunció sorpresivamente que dejará de ser parte del programa. La comediante hizo un largo descargo en su cuenta de Instagram, anunciando su decisión. “ Soy de las personas que trabajan con su locura para que sus límites y estándares no estén cerca de la incomodidad y el dolor. Yo no quiero que lo que me mueva física o emocionalmente sea negativo. Voy aprendiendo a decidir y accionar desde la alegría e incluyendo mi humanidad y la ajena ”, comenzó escribiendo la actriz.

Y agregó: “Desde ahí me muevo y me voy de un proyecto en un buen momento, porque en las malas es fácil pero no todo es trabajar, porque esos trabajos los hacemos aunque sean hermosos y con gente maravillosa, con nuestra mente y circunstancias a cuestas. Este sistema quiere que sigas siempre, pero no siempre nuestra vida interior va por donde va el mundo”.

Luego, contó los motivos de su baja y todo indica que sería por cuestiones personales: “ Banco elegir. Banco descansar. Banco hacer menos, hablar menos, ganar menos. Y ver cómo hago para sentirme bien, con todo lo que no es laburo en la vida. ¿Qué más hay? Necesito tiempo para descubrirlo ”.

Por otro lado, hizo referencia al cierre de la cuenta de Instagram de la conductora, quien aseguró que fue censurada por sus fotos: “Dicha toda esta cosa, que comparto para no responder 100 veces, agradezco las oportunidades y el apoyo de Jotax digital con dos programas juntos, ¡donde aprendí y fui feliz! A Flor Peña, le cerraron el Instagram porque no soportan que sea la puta ama. Por eso, fue un orgullo estar en un programa que enojó moralinas de cartón y despertó odio de quienes siempre odian, que nos rebotó y nos hizo más orgullosos y unidos. Hay programas de tele que son más que eso, sean buenos, malos y/o regulares. Molestamos a los correctos y eso ya saben que me encanta ”.

También aprovechó para dedicarle unas cariñosas palabras a la actriz y a sus compañeros de trabajo: “Gracias, Flor, por ser un mega amor, por darme tanto lugar y ser tan generosa. Sos de lo que no hay. Siempre me pararé de manos por vos. Compañeros, los adoro. A los que están en la foto y a todos los que laburan con mucha onda y cariño. La pasé re bien y desde el privilegio de poder buscar mi bienestar, elijo mirarlos y disfrutarlos desde mi sillón mientras me ocupo de mis cosas ”.

“Voy a ser mamá, de la próxima yo que seré. Para crecer hace falta tiempo y solo eso me aleja de este trabajo hermoso que siempre guardaré en mi corazón. ¡Gracias a todos los que bancaron! Seguiremos mirando #LPA, pero en modo fan”, finalizó.

Además de protagonizar la obra Bimbo, Suerito y los hongos históricos, Godoy tiene un programa de radio de lunes a viernes en FutuRock y colabora con el ciclo de Elizabeth Vernaci La Negra Pop. Entre enero y marzo de este año, fue parte del envío de América TV La noche de la V, que contó con la conducción de Florencia de la V.