Qué pasó con Florencia Peña: las críticas por su visita a Olivos, su colapso por estrés y su nueva película

Después de que se conociera que Florencia Peña visitó al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante los meses de confinamiento estricto, la actriz y conductora soportó un aluvión de críticas y agravios por parte de figuras públicas y en las redes sociales. La misma semana del estreno de su nueva película culminó para la protagonista con un cuadro de estrés emocional que la llevó a ausentarse de su programa televisivo tras recibir asistencia médica . Este jueves tampoco condujo Flor de equipo, por Telefe.

“Todos atentaron contra mí en estos días”, dijo con la voz quebrada la conductora a LA NACION tras lo ocurrido. A continuación, uno a uno los hechos y episodios que desataron la polémica.

El encuentro con el presidente

Una investigación de LA NACION Data a partir de los registros de ingresos y egresos a la Quinta presidencial que hizo públicos Poder Ciudadano sacó a la luz que, cuando los argentinos estaban aislados por el confinamiento obligatorio, entre el 20 de marzo y el 29 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández recibió una serie de visitas que podrían no estar directamente ligadas a la agenda de gestión. En los encuentros figuraron, entre otros nombres de reconocidas figuras, el de Florencia Peña.

A raíz del escándalo generado, la conductora realizó un primer descargo, furiosa y notablemente dolida, a través de su programa televisivo, Flor de equipo, donde habló de una “operación misógina” en su contra.

“Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas. En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, música) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, relató primero.

Y expuso los motivos de su visita: “A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria: somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, explicó molesta, en referencia al parate que sufrió la actividad debido a las medidas sanitarias impuestas para contener el avance de la pandemia de Covid-19.

Agravios, insultos y las palabras del diputado Fernando Iglesias

El encuentro entre Peña y el presidente estuvo a partir de entonces en el ojo de la tormenta. Numerosas voces cuestionaron la legitimidad de la reunión y los términos en que se celebró, aunque otras salieron en defensa de la actriz y denunciaron públicamente “una caza de brujas” y actitudes misóginas hacia su persona.

Eduardo Feinmann arremetió contra Peña por haber estado en Olivos en tiempos de cuarentena estricta y fue tajante al señalar: “No se podía salir de casa”. Indignado, el periodista también consideró este lunes, en el tradicional pase de LN+ que protagoniza con Jonatan Viale, que la reunión pudo haberse realizado en otros términos. “Si querés hablar con el Presidente, hacelo por Zoom”, destacó.

El actor Marcelo Mazzarello también cargó contra la conductora. “Durante dos meses yo no pude ver a mi padre, pero en Olivos, evidentemente, había una puertita por el costado donde se podía ver al Presidente y obtener algo que no podía logra el resto de los mortales. Eso es lo que irrita y lo que hace que uno hable”, expresó el artista en diálogo con Eduardo Feinmann.

El diputado Fernando Iglesias (PRO) realizó un comentario que generó repudio en algunos sectores sobre el encuentro entre la actriz y Alberto Fernández, al referirse a la reunión como un “escándalo sexual”. Así lo definió en una entrevista con TN, en la que vinculó las visitas que recibía el presidente con fines privados. “Estos escándalos sexuales solo ocurrieron con el peronismo”, pronunció el legislador. Tras ello, el conductor Diego Sehinkman señaló: “No sabemos si estas visitas fueron sexuales”.

Entre otras reacciones a los dichos de Iglesias, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, consideró que se trató de un ataque “misógino y violento” y apuntó: “Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña”, escribió el lunes en su cuenta de Twitter.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato también apuntó el martes contra su colega Fernando Iglesias por sus declaraciones. “Lo que tuiteó está pésimo. Hay que pedir explicaciones convincentes y la actividad de los no esenciales en Olivos a altas horas de la noche pero de todos, varones y mujeres y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios”, señaló la legisladora desde su cuenta de Twitter.

En su editorial de +Voces, Luis Majul opinó que la idea del oficialismo es “correr el eje de la discusión de la cuarentena VIP a un caso de misoginia” y sentenció: “No transformen el abuso y los privilegios de poder en una cuestión de género”.

El apoyo de Santiago Cafiero, Ernesto Tenembaum, actrices y periodistas

En su descargo del lunes, Flor Peña expresó su malestar por las críticas recibidas: “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, manifestó furiosa. “Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los 7 años, cumplo 47 en 3 meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegué hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante 6 días? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11.30 de la mañana, que lo tuve que esperar una hora porque recibe a tanta gente pidiendo?”, agregó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se sumó al repudio a los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolff, luego de que este último también ligara las visitas a Olivos con un “escándalo sexual”. Sobre ello, dijo: “Esas palabras están cargadas de odio y misoginia”. Además, pidió analizar si “cabría algún tipo de sanción” para ellos en la Cámara de Diputados, en sintonía con el pedido de expulsión que presentó la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti. “Es muy penoso, todo lo que salió forma parte del discurso del odio, el enojar más a la gente. La oposición genera noticias falsas y después la realidad lo va aclarando todo”, dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10.

Por el hecho de que Fernando Iglesias asociara las visitas de algunas mujeres a Olivos con “escándalos sexuales” y por mensajes como “para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”, Florencia Peña salió al cruce, cuestionó el hecho de que las visitas masculinas hayan pasado desapercibidas, y sentenció: “Otra vez solo por ser mujeres quedamos en el banquillo de los acusados desde la sexualidad. Instalaron cosas muy fuertes, como decirme ‘el gato del Presidente’; pero se despertó un debate interesante que está bueno que participemos”. Sobre este punto, Iglesias explicó en Twitter: “Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, [Úrsula] Vargués y [Sofía] Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes”. Y añadió: “También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K”.

También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K. https://t.co/nCHGPLwieg — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 3, 2021

Ernesto Tenembaum calificó los ataques a Peña de “caza de brujas” y numerosas voces de artistas y colectivos feministas, de actrices y periodistas salieron en su defensa. “No hay que demostrarle nada a nadie pero sí hay que parar y defenderse ante tanto ataque misógino”, manifestó Calu Rivero a través de su cuenta de Twitter.

La denuncia de Peña contra Iglesias y Wolff por “violencia de género psicológica”

Tras las críticas que recibió por su visita a Olivos, la actriz decidió iniciar acciones legales contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff y los denunció ante la Justicia por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”. La actriz exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización.

Según informó Intrusos (América) ayer por la tarde, Peña es representada por el abogado Fernando Burlando. “Por la presente vengo a formular denuncia de incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos... Por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, mediática, institucional y simbólica contra la mujer”, sostiene el texto legal que se mostró en la última emisión del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En la tarde de hoy, Waldo Wolff se refirió a la denuncia que la actriz presentó en su contra y dijo en diálogo con Radio Rivadavia que sus declaraciones fueron “despersonalizadas” y “sin ninguna referencia” sexual o de género. “Jamás me referí a Florencia Peña. Ni en redes, ni personalmente. Es una operación de prensa”, apuntó. “Si van a tratar la expulsión de Iglesias, pedí que se trate la mía también”, reveló el legislador. Y aclaró: “Me acabo de auto denunciar en 12 fueros. Primero en la justicia penal, en donde Peña me denunció”.

Peña, denunciada por su visita a Olivos

El precandidato a legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, confirmó anoche, por su parte, que ampliaron la denuncia ante la Justicia por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno Nacional y apuntaron asimismo contra Peña.

“Acabamos de denunciar penalmente a Florencia Peña. Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde Republicanos Unidos contra Alberto Fernández por el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional”, informó Santoro en su cuenta de Twitter.

El “colapso” y un pico de estrés emocional que obligó a Peña a ausentarse de su programa

Este miércoles, Flor de equipo, el ciclo televisivo conducido por la actriz, arrancó de una manera diferente. Sin Florencia Peña en el piso, el resto del panel se hizo cargo de la conducción y explicó los motivos de la ausencia de su anfitriona. A raíz de toda la polémica que la tuvo como protagonista en los últimos días, la actriz sufrió un pico de estrés emocional minutos antes de salir al aire y debió ser atendida de urgencia.

“Muy buenos días. Hoy no está Flor con nosotros, no se sentía bien”, comenzó Marcelo Polino, sentado en el lugar de su compañera. Y enseguida dio detalles de lo sucedido: “Vino al canal como todos los días, pero no se sentía bien. Está pasando un momento complicado. Estos días han sido muy estresantes para ella”, indicó compungido. Este jueves, Peña también se ausentó de su ciclo.

El opacado estreno de su película, La panelista

En medio de la polémica, se estrenó este jueves en cines La panelista, la película dirigida por Maxi Gutiérrez que tiene a Florencia Peña como protagonista y en la que interpreta a una obcecada colaboradora de un programa de televisión que se verá envuelta en una situación trágica y oscura. “El guion te va llevando hacia un lugar inesperado. Parece que es una cosa, pero termina siendo otra”, reconocía la actriz en diálogo con LA NACION sobre el film.

La panelista es una tragicomedia negra, muy atípica en el panorama reciente del cine argentino, que retrata sin sutilezas un mundo muy reconocible. Lo que se retrata aquí es el mundo de la TV que se asoma a la realidad de la manera más frívola que pueda imaginarse, habitada por seres mezquinos, calculadores y sin escrúpulos, dispuestos a emplear cualquier medio (hasta el más cruento) con tal de sacar ventajas, alimentar sueños de fama y fortalecer así sus espacios de influencia y poder.

