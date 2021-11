Beto Casella, sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos: “Tiene un autoestima que la puede hacer confundir”

Este lunes, Beto Casella pasó por el móvil de Los ángeles de la mañana y opinó sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos. Compañero de la periodista durante varias temporadas de Bendita, el conductor recordó cómo fue trabajar con ella y admitió que si no se llevara tan mal con parte de su panel la volvería a convocar para el ciclo de elnueve. A su vez, el periodista habló del Wandagate y de la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara en París.

“Hay formas de maltrato por omisión. Vos no querés maltratar, pero hay cosas que un conductor tiene que estar con las antenas paradas para que todos estén conformes y felices donde están laburando. Hay que ir repartiendo un poco la participación. Si yo pesco que por ahí (Alejandra) Maglietti no habló mucho me voy a ir para su lado”, comentó Casella defendiendo a su expanelista.

Tras asegurar que su experiencia con Von Brocke fue buena, recordó cómo fue tenerla en su equipo de trabajo. “Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Con nosotros laburó re bien y eso que le tocó en el peor momento de su vida (fue justo cuando se estaba separando de Doman). Estaba sensible. Ya le habíamos encontrado un personaje con el que se sentía cómoda, la sobrevalorábamos porque entrevistó a Merkel, aunque nunca estuvo comprobado y a ella le gustaba ese personaje”, recordó.

“Yo por lo general no establezco una relación conductor-panelista. Somos todos compañeros”, aclaró Casella y luego admitió que hubo un enfrentamiento entre la Von Brocke y Edith Hermida. “A Evelyn le encanta que la ponchen. Con Edith tenían una grieta de clase. ‘Yo soy de San Isidro y vos sos de La Matanza. Yo me llevo bien con vos, sos simpática pero para mi sos parda’. Evelyn es brava ¡¿eh? No es Heidi. Con este quilombo está reclamando espacio, tiene una autoestima allá arriba y esa autoestima a veces la puede hacer confundir”, opinó al tiempo que remarcó que si no se llevara tan mal con Edith la llamaría de vuelta para trabajar.

Antes de despedirse del móvil, el conductor hizo referencia al Wanda Gate y criticó esta nueva modalidad de dar la entrevista en cuotas y por plataformas privadas. “Te lo voy contando por entregas, ¿qué es esto?”, se quejó poniéndose en el lugar de los televidentes. Y enseguida opinó de las críticas que recibió Susana Giménez por su nota a Wanda Nara en París. “En estos momentos que no hay humor en la tele, ha sido uno de los espectáculos humorísticos más fabulosos del año”, lanzó, entre risas.

“Susana no quiere laburar más, le hincha las bolas. A ella le pagan una guita todos los meses por no trabajar. A ella no le importa nada, no sabía si era Icardi o Di María. Ni siquiera se leyó las tres carillas que le prepararon en el avión”, remató fiel a su estilo.

La palabra de Evelyn Von Brocke

Mientras Beto Casella analizaba el caso, la protagonista se comunicó con Pía Shaw para aclarar cuál es su presente profesional. “No trabaja solo en la tele, la tele es solo su hobby. Trabaja de asesora de prensa en varias empresas e instituciones, hace ocho años en la revista Caras (la próxima semana sale una nota firmada por ella). Además tiene un programa en Cablevisión”, contó la angelita frente a quienes le cuestionan su trayectoria.

Respecto a su futuro laboral, Von Brocke advirtió que tiene varias propuestas aunque no quiso dar detalles: “Hoy empieza un master en una universidad en España y además la convocaron para ser profesora en la universidad (trabajo que va a decir que no por el momento) y además para ser panelista de un programa de España pero no puede contar detalles”, agregó la panelista de LAM.

“No podes quedarte en un trabajo donde no te quieren”

Quien salió a bancar a su amiga fue Pilar Smith, quién en su programa radial de la CNN contó las verdaderas razones por las cuales su colega renunció a Intrusos. “Vos no podes quedarte en un trabajo en donde no te quieren. Me parece perfecto y apoyo la decisión de Evelyn de haber abandonado un programa en el que no la querían. Si a vos te están diciendo que no te quieren, te vas”, expresó la periodista.

Y enseguida reveló detalles de la reunión que Von Brocke tuvo con la gerencia de América. “A ella le dicen que su contrato terminaba el 31 de diciembre. En la reunión dan a entender que no la quieren entonces vos decís: ‘¿me tengo que quedar en un lugar que me están diciendo que no me quieren o me voy en este preciso momento?’ Ella tiene un viaje pautado pero se va a fin de diciembre. Ella actuó con la verdad. Renunció y espera ser reubicada en otro programa porque ella adora el canal pero estaba en un grupo que no la quería. Evelyn no tiene necesidad de quedarse”, advirtió.

“Ella venía diciendo que no se sentía cómoda y se veía al aire. Quería hablar y no la dejaban, se sintió ninguneaba. Se vio y se comentó en Twitter. Eso de que contaba las veces que hablaban sus compañeras tiene un IVA”, expresó respecto a las versiones de que la rubia se quejaba por la poca participación que le daban en el ciclo.

En cuanto a su actitud de irse de los grupos de WhatsApp sin comunicárselo a sus compañeros, Smith explicó: “Ella hablo en privado con casi todas, también con los conductores, la verdad que ella se sintió mal. Es cierto que ella había sido convocada por Rial para este programa entonces al aire se notaba que mucha onda no tenían”.

“Está con pena obviamente, ella no hubiese querido terminar de esa manera. Yo la apoyo, creo que tiene que hacerse valer. Vamos a ver como sigue esto, quizá vuelve, quizá no pero yo apoyo la decisión de irse de un lugar en el que no la quieren”, concluyó la periodista.